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開第一槍！「核心價值不對」張淑中怒辭委員

2019-05-29 00:24聯合報 記者周志豪陳熙文／台北報導

中選會主委人事案引發爭議，昨天仍在立法院強渡關山。立法院昨天行使人事同意權之前，中選會委員張淑中開第一槍，她表示，無法認同與接受政黨色彩鮮明的李進勇出任中選會主委，這將傷害人民對中選會信任度，她宣布辭去委員職務明志。

張淑中昨天中午前往中選會送交辭職函，請代主委陳朝建轉呈行政院蘇貞昌，陳朝建當場表示慰留。但張淑中表示，這是個人核心理念的堅持，不會繼續留任。

去年韓國瑜當選高雄市長，中選會委員張淑中(左)送當選證書給韓國瑜。圖／聯合報系資...
去年韓國瑜當選高雄市長，中選會委員張淑中(左)送當選證書給韓國瑜。圖／聯合報系資料照片
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張淑中聲明指出，中選會是獨立行使職權機關，包括正副主委等所有委員，任職期間皆不得參加政黨活動，應超出黨派獨立行使職權，尤其主委一職代表中選會形象，要讓人民信任辦理選舉與公投事務時能堅持「選務中立」，角色動見觀瞻。

張淑中說，蘇揆二月提名民進黨籍的雲林縣前縣長李進勇出任中選會主委後，各界爭論不斷，她已經想辭，原以為李進勇會因為爭議自動退出，但人事案過關已在眼前，「核心價值不對」，她已無意再任中選會委員。

張淑中說，二○○九年五月廿二日立法院三讀通過「中央選舉委員會組織法」，是要賦予中選會「法制化」職權；而法制化後的中選會歷任主委，不論是賴浩敏、張博雅、劉義周或陳英鈐等前主委們，至少皆為「無黨籍」，外界爭議不大，不論哪個黨執政，中選會主委人選應提名黨派色彩不濃的專業人士擔任，才能符合多數國人對中選會「政治中立」、「選舉中立」的深層期待。

張淑中指出，她尊重行政院長蘇貞昌對中選會主委人選的提名權，也肯定李進勇的法學專長與素養，但李進勇過去明顯的政黨背景、色彩與政治實務經驗，卻沒有辦法讓人相信他就任中選會主委後，主持選務能有超然立場。

行政院發言人Kolas Yotaka昨表示，行政院長蘇貞昌已批示張淑中准辭。行政院重申，提名李進勇擔任中選會主委，原本就無違法，其學、經歷皆適任，立法院已同意人事案，行政院也期許李未來執行選務時專業超然中立，為民服務。

中選會行政院李進勇蘇貞昌陳英鈐
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