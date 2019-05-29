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中選會主委人事…藍綠全武行水球大戰 李進勇過關

2019-05-29 00:54聯合報 記者陳熙文、鄭媁、蔡晉宇／台北報導

立法院昨天處理中選會主委被提名人李進勇人事同意權案，藍綠兩黨爆發激烈衝突，一度上演全武行，但最後李進勇仍獲得六十五張同意票，獲立法院同意出任中選會主委。

張批「核心價值不對」

立法院行使人事同意權之前，中選會委員張淑中遞交辭職函，她表示，法制化後的中選會主委，至少皆為無黨籍，爭議不大；原以為李進勇會因為爭議自動退出，但人事案過關已在眼前，「核心價值不對」，她已無意再任中選會委員。

去年九合一選舉併公投發生「邊投票、邊開票」等諸多選務問題，中選會前主委陳英鈐下台負責，行政院考量應有實務經驗的人選擔任主委一職，提名民進黨籍的李進勇出任，遭在野黨強烈質疑不符合中選會作為獨立機關的立場，民進黨後來註銷李的黨籍。

立法院院會昨天審查李進勇人事同意權案，主席蘇嘉全（中）宣布投票結果，國民黨立委突...
立法院院會昨天審查李進勇人事同意權案，主席蘇嘉全（中）宣布投票結果，國民黨立委突然拿出水球，朝主席台及開票處猛丟，幾顆水球都差點打到蘇嘉全。 記者杜建重／攝影
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藍搶票匭綠奪主席台

立法院昨行使同意權，藍綠黨團甲級動員，議場一開門，藍綠立委即強占主席台，雙方爆發激烈衝突；國民黨立委林為洲、江啟臣等人企圖搶奪投票匭，導致議事人員受傷。民進黨團以人數優勢，將台上的國民黨立委排除，立法院長蘇嘉全也在九時五十分從左方進入議場，宣布開會，開始投票。

議事人員隨即開始布置圈票處、票匭，國民黨立委衝上前去將圈票處推倒、砸毀，鄭天財、林德福等藍委直接坐在票匭上阻止投票；蘇嘉全指示議事人員增設票匭，投票在下午四時截止，然而在開票前，國民黨立委突然拿出準備好的水球，朝主席台、開票處猛丟水球。

立法院昨天處理中選會主委李進勇人事同意權案，民進黨立委為了保護圈票處，和國民黨立...
立法院昨天處理中選會主委李進勇人事同意權案，民進黨立委為了保護圈票處，和國民黨立委發生拉扯推擠。 記者杜建重／攝影
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李承諾堅守行事公正

開票結果，同意票六十五張、不同意票二張、無效票三張，最後蘇嘉全宣布，有八十一人領票，李進勇獲六十五張同意票，獲立法院同意任中選會委員並為主委。

李進勇表示，人事案主要爭議在於他過去的黨政背景是否適任獨立機關的中選會主委，他承諾將堅守幾十年來行事公正的最高準則，一定會嚴守法律規定，全力以赴，讓相信他的立委不致失望，讓存疑的立委可以放心。

藍痛斥最無恥人事案

國民黨團隨後在場內高喊「投票無效、院長下台」，痛斥這是最荒謬、最無恥的人事案。黨團總召江啟臣表示，民進黨連中立機關也不放過，身為主委充滿爭議，就連中選會委員張淑中都以辭職表達對此人事案的不認同，這個人事案又如何取得大家信任？黨團書記長吳志揚呼籲，有骨氣的中選會委員應跟進請辭，讓中選會重新改組、重新提名。

民進黨團幹事長管碧玲則批評國民黨惡意杯葛，用各種粗暴手段阻擾投票進行，對此不良示範，黨團深表遺憾。

中選會投票立法院李進勇
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