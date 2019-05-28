李進勇案硬闖通關 綠委還發文批國民黨杯葛暴力

2019-05-28 17:37 聯合新聞網 綜合報導



李進勇案爆發藍綠數波衝突拉扯，最終民進黨以多數席次優勢通過該人事案，同意票比不同意票65比2。記者／林麗玉攝影 分享 facebook

國、民兩黨為中選會主委李進勇的人事同意案，於今（28）日一早就在立法院內引爆肢體衝突，綠營立委李俊俋斥責，藍營立委不顧議事程序、破壞票匭、潑咖啡，他稱「再怎麼野蠻也絕對不可拆毀台灣的民主」。

李俊俋在臉書說，《憲法》及《立法院職權行使法》明訂，人事同意權是立法委員的職責，國民黨可以質疑李進勇，或是透過審查、投不同意票來表達意見，但不應該用「搗蛋鬼」的態度突襲，破壞票匭、潑咖啡，還大力拉扯導致議事人員受傷。

「無理杯葛實在荒謬！」李俊俋指出，內政委員會4月10日排定李進勇人事案審查時，國民黨阻擋李進勇進場，4月24日二度排審，國民黨又再度拒審，今天國民黨又把院會當成技競場，「之前拒審、現在拒投」實屬荒謬。

除此之外，李俊俋也點名國民黨立委費鴻泰、鄭天財，指他們今天在議場把圈票處整個拆毀「讓人瞠目結舌」，批國民黨「再怎麼野蠻也絕對不可拆毀台灣的民主，我們絕對繼續站出來捍衛到底」。

中央選舉委員會主任委員李進勇的人事案，在今日下午4點開票，期間藍營立委突然朝議場和開票處丟水球，綠營立委以海報珍珠板擋躲，連蘇嘉全都被砸得一身濕。最終民進黨以多數席次優勢通過該人事案，同意票65票比不同意2票，無效票3票。

除了藍委不滿李進勇人事案，中選會委員張淑中也在今日中午發出聲明，由於無法接受及認同政黨色彩明顯的李進勇將出任中選會主委，因此自即日起辭去中選會委員的職務。行政院發言人Kolas表示，行政院長蘇貞昌已准辭，但政院提名李進勇並無違法。