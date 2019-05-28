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藍營砸水球也難擋！立院65票通過李進勇人事案

網友瘋傳...立院藍綠衝突 蔣萬安被學姐「緊抱」1小時

2019-05-28 16:41聯合新聞網 綜合報導

蔣萬安佔住主席台，期間金門無黨籍立委陳玉珍「熊抱」蔣萬安將近1小時。記者杜建重／...
蔣萬安佔住主席台，期間金門無黨籍立委陳玉珍「熊抱」蔣萬安將近1小時。記者杜建重／攝影
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今（28）日立法院表決中選會主委李進勇的人事同意權案，藍綠立委在議場爆發肢體衝突，藍營以蔣萬安為首佔住主席台，民進黨團也合力將人拉下，期間金門無黨籍立委陳玉珍「熊抱」蔣萬安將近1小時，成為今日黨團攻防戰的意外趣聞。

日前行政院長蘇貞昌提議前雲林縣長李進勇，擔任中央選舉委員會主任委員引起爭議，雖然李進勇已註銷民進黨籍，但國民黨立委質疑他的政黨背景，難以堅守中立、行使獨立職權。因此今日一早，藍營集結杯葛李進勇人事案。

當時蔣萬安與民進黨立委鍾佳濱各占據主席台一角對峙，等到9點的會議時間開始，藍綠立委才聚集，當時不少藍委被拉離台邊，陳玉珍不只是直接坐上主席台，還緊緊抱住一旁的蔣萬安，將臉貼在蔣的手臂、肩膀上。這場「熊抱」直至蔣萬安被綠委拉下主席台才結束，當時陳玉珍還持續占住主席台數十分鐘。

陳玉珍表示，他們從7點多就抱在那邊、討論戰術，看怎麼樣、抓住哪裡才不會被抬走，「全部的人抱在一起團結才有力量」，只是後來蔣萬安就先被拉走了。對於直播時，許多網友討論熊抱一事，陳玉珍認為蔣的年紀比她小「是學弟」，不過身體不錯、很勇猛。

陳玉珍說，民進黨不遵守民主程序、審查會根本沒有審查，就要強行用多數的暴力強行通關李進勇人事案，這是不能忍受的，也違反長久以來民進黨追求的民主價值。

蔣萬安陳玉珍李進勇
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