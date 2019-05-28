李進勇案 昨綠先占主席台 今朝野甲動攻防

國民黨立委昨在議場入口處，抗議民進黨霸占主席台，用作弊手法為李進勇任中選會主委人事案護航。記者黃義書／攝影 分享 facebook 立法院預計今天處理中選會主委李進勇人事案，為防國民黨團杯葛議事，民進黨團昨搶先占領主席台，以利議事順利進行，但遭國民黨團強力抗議，最後在立法院長蘇嘉全要求清場之下，民進黨團退出議場。針對中選會人事案，國民兩黨今皆祭出甲級動員，預料將再有一波攻防。

立法院昨召開朝野黨團協商，討論「酒駕」相關的刑法修正草案，以及本會期是否延會等議題，但開會到一半，國民黨團就發現有民進黨立委已先行占領主席台，大表不滿。

據了解，針對立法院院會今日將處理中選會主委人事同意權案，包括鄭運鵬、李俊俋、吳玉琴、林靜儀等民進黨立委昨中午即隨立法院參訪團進入議場，「防禦性」占領主席台，以防國民黨團杯葛議事。

民進黨團書記長鄭運鵬表示，黨團日前得知國民黨昨天上午祭出甲級動員令，恐早一步占領主席台杯葛議事後，昨上午決定預先將主席台做確認，純屬正常的議事攻防。鄭運鵬說，立院昨天有參訪團，民進黨立委是跟著參訪團一起進入議場的，原本計畫要通宵守到今天。

國民黨團隨即在議場外舉行記者會。國民黨立委曾銘宗說，蘇嘉全利用朝野協商來為中選會主委人事案的程序作弊，讓執政黨立委有機會占領主席台，蘇嘉全應該下台，國民黨團也喊出「蘇嘉全下台、退回李進勇」等口號表明立場。

在蘇嘉全的要求下，民進黨團最後退出議場。對於今日是否還會占主席台，鄭運鵬則說，還要再觀察。