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實戰攻略／2018澳洲跨年之旅－機票、酒店兌換分享

2019-02-20 22:02TripPlus

作者：Randy Wang

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

圖文來自於：TripPlus
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大家新年快樂！小弟與老婆大人結束了在澳洲雪梨跨年的旅行，接下來回到美國就要來交作業了。相信也有不少的讀者們，想去澳洲雪梨跨年，看看那璀璨的新年煙火，但苦於手上的預算不足，或是想要使用哩程／點數兌換，但是都找不到可以兌換的選項，到底要怎麼來好好規劃呢？就讓我來把這次旅行的行程，主要分為機票與酒店兩個方面來進行說明。

圖文來自於：TripPlus
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機票方面－去程

老婆大人首先提出了去澳洲跨年的想法，當然身為一個好老公，絕對是使命必達！而老婆打算在12月中的時候，先回台灣休息探親，因此我們決定在12月下旬在曼谷會合，並且一起出發前往澳洲。從北美前往澳洲，一直以來都是使用哩程／點數上最艱難的任務，因為直飛的班機哩程機位稀少，幾乎都沒得兌換，因此只好退而求其次，＂稍微＂繞點路，經過亞洲飛往澳洲。雖然所需要的時間較長，但是這樣的飛法，算是我認為比較容易找的到哩程機票的路線（尤其是從曼谷出發前往澳洲，頭等艙／商務艙的哩程機票有比較好找一些）。因此，我決定先飛到東京待個兩天，接著飛往曼谷與老婆集合（他從台北出發，搭機前往曼谷）。

從美國出發前往東京的選擇很多，因為小弟身為主編，總是想嘗試一下比較少人體驗過的產品，於是就選擇了達美航空 (Delta Air Lines) 來嘗試看看，剛好發現從明尼亞波里斯飛往東京羽田機場的達美航空班機，從2018年11月後，開始有提供新一代達美航空商務艙－Delta One Suite的產品！雖然大部分的人對於美籍航空沒有甚麼期待，但我比較喜歡嘗鮮，因此決定選擇使用維珍大西洋航空計畫的60,000 miles，兌換了單程的商務艙機票。

Delta Air Lines Delta One Suite 圖文來自於：Tr...
Delta Air Lines Delta One Suite 圖文來自於：TripPlus
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接著從東京前往曼谷，因為接近耶誕節期間，可供選擇的航空公司哩程票非常少，然而剛好馬來西亞航空 (Malaysia Airlines) 是少數釋出大量哩程機位的航空公司，先前體驗過他們的商務套房（點我）（原為頭等艙，後來改名為商務套房－Business Suite），覺得在服務與餐點上還算不差，於是決定使用美國航空計畫的40,000 miles，兌換東京出發經過吉隆坡，前往曼谷的商務套房＋商務艙單程機票。

Malaysia Airlines Business Suite 圖文來自於：T...
Malaysia Airlines Business Suite 圖文來自於：TripPlus
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最後，使用哥倫比亞航空計畫 (Avianca LifeMiles)，尋找亞洲～澳洲的哩程機票時，居然讓我發現了在12月底，有兩張曼谷～澳洲墨爾本的泰國國際航空 (Thai Airways) 的單程商務艙機票可兌換！而且一個人只要40,000 miles，可說是相當划算！而且這一段使用的是泰國國際航空的新機種－Airbus A350，小弟也剛好沒搭過這一款機型，覺得非常好，又多了一個可以體驗不同產品的機會！加上時間與行程上都能配合，最後就使用80,000 miles兌換兩張商務艙機票，到此去程前往澳洲，總算是搞定了！

Thai Airways Royal Silk Class 圖文來自於：Trip...
Thai Airways Royal Silk Class 圖文來自於：TripPlus
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酒店住宿方面

先前在2018年七月的時候，申請了大通銀行 (Chase) 的麗思卡爾頓聯名信用卡（已停產），其中的兩晚免費住宿券開卡禮，可兌換至萬豪／喜達屋集團的最高等級（2019年三月前皆可兌換，之後萬豪集團將會更改酒店等級）！心想著好不容易都申請到了，當然不想浪費，於是決定一晚兌換在東京的頂級住宿－東京紀尾井王子畫廊酒店 (The Prince Gallery Tokyo Kioicho, a Luxury Collection Hotel)，以及回程到美國之前，在香港麗思卡爾頓酒店 (The Ritz-Carlton, Hong Kong) 各一晚，這兩間酒店未來新制開始後，都會是萬豪旗下的最高等級－等級八，也就無法划算的使用開卡禮兌換，當然先兌換下來體驗看看囉！

The Prince Gallery Tokyo, a Luxury Colle...
The Prince Gallery Tokyo, a Luxury Collection Hotel酒店房間一角 圖文來自於：TripPlus
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The Ritz-Carlton, Hong Kong酒店的行政酒廊 圖文來自於...
The Ritz-Carlton, Hong Kong酒店的行政酒廊 圖文來自於：TripPlus
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因為在東京住了兩晚，所以另一晚的住宿，則是使用先前持有的大通銀行的洲際集團聯名卡（舊版，已停產），續卡繳交年費後，所給予的一晚不限等級住宿券，使用於東京品川車站附近的住宿－東京詩穎洲際酒店 (The Strings by InterContinental Tokyo)。這間酒店若使用點數，需要一晚55,000點才可兌換，而且現金價也不算便宜，用$49美金的年費續卡而獲得的住宿券來兌換，真心覺得超值！很可惜的是，這張舊版的洲際集團聯名卡，未來所給予的住宿券只能使用於40,000點以下的住宿，所以也算是最大化了這張住宿券的價值。

The Strings by InterContinental Tokyo酒店的...
The Strings by InterContinental Tokyo酒店的房間 圖文來自於：TripPlus
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當然還有最重要的，就是在雪梨的住宿，畢竟是跨年時間，酒店絕對是很難兌換，所以我一年前就開始注意點數房的釋出，等到2018年一月底的時候，萬豪集團釋出了在雪梨當地酒店的點數房提供兌換，當然馬上迫不及待的使用點數換下來！然而因為手上點數不足，加上想住的酒店很難連續兌換超過多晚，因此好不容易最後使用了萬豪點數，兌換了位於雪梨港灣大橋 (Harbour Bridge) 下的住宿－雪梨港一號碼頭傲途格精選酒店 (Pier One Sydney Harbour, Autograph Collection) 一晚，以及位於雪梨跨年慶祝活動熱門地點之一－環形碼頭 (Circular Quay) 旁的住宿－雪梨港環形碼頭萬豪酒店 (Sydney Harbour Marriott Hotel at Circular Quay) 三晚，這兩間酒店都屬於萬豪集團旗下的等級五酒店，一晚需要35,000點，因此我總共使用了140,000點的萬豪點數，兌換這兩家酒店的住宿。

Pier One Sydney Harbor, Autograph Collec...
Pier One Sydney Harbor, Autograph Collection酒店的房間 圖文來自於：TripPlus
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Sydney Harbour Marriott Hotel at Circula...
Sydney Harbour Marriott Hotel at Circular Quay酒店的行政酒廊 圖文來自於：TripPlus
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機票方面－回程

完成了去程的機票與住宿兌換之後，接下來就是要來兌換回程到美國的機票。首先從澳洲出發，想直接兌換到美國的直飛機票，真的是不可能的任務！於是與去程相同，稍微＂繞點路＂，經過亞洲回到美國，算是比較好兌換的方法。於是我決定先從澳洲飛往香港停留，順道使用先前提到的麗思卡爾頓聯名卡的開卡禮住宿券，兌換超奢華的香港麗思卡爾頓酒店一晚，來體驗一下尊爵不凡的感受。接著從香港回到美國，選擇了在Facebook＂北美華人哩程交流討論＂社團上，頗受好評的大韓航空 (Korean Air) 頭等艙，來作為兌換的標的回到美國。於是開出了以下的機票：

澳洲～香港：使用了美國航空計畫的100,000 miles，兌換了兩人澳洲（墨爾本）～新加坡～香港的澳洲航空頭等艙＋國泰航空商務艙的機票組合（一人50,000 miles）

香港～美國：使用了大韓航空計畫的160,000 miles，兌換了兩人香港～首爾～美國（舊金山）的大韓航空頭等艙（一人80,000 miles）

Qantas First Class 圖文來自於：TripPlus
Qantas First Class 圖文來自於：TripPlus
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Korean Air First Class (Kosmo Suite 2.0)...
Korean Air First Class (Kosmo Suite 2.0) 圖文來自於：TripPlus
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我知道讀者們喜歡看表格式的整理，就讓我用表格來整理一下，這次兌換的內容：

機票

圖文來自於：TripPlus
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住宿

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其實大家可以看到，從北美前往澳洲跨年真的要花很多心力，尤其是考量到機票的兌換上更是困難，畢竟能夠提供直飛的澳洲航空，或是提供較少轉機選擇的紐西蘭航空，釋放哩程機票的數量上真的是少到不行，不然絕對是最省時間的方法。但為了完成澳洲跨年的心願，有時候也是要挑戰一下自己的能力，運用手上所有的哩程／點數，搭配購買特價的哩程／點數補足不足的地方，才能完成這一次的壯舉。小弟在這裡建議大家，跨年真的是一個越來越熱門的活動，想要好好慶祝，就只能提早規劃囉！祝福大家都能前往自己想要的跨年地點，與心愛的另一半／家人們一同迎接新年的到來！最後來分享一下雪梨跨年的煙火秀，雖然在現場等待排隊占位花了15個小時，但是看到煙火的那一刻還是相當感動！

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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