旅宿體驗／薩爾斯堡喜來登大酒店 地理方便酒廊水準優
作者：Sharon Chen
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
前言
這次的東歐行主要旅遊的國家，是捷克以及匈牙利，從捷克進／出，然候自駕到匈牙利，中途會路經奧地利，不過我們都已經去過維也納了，所以沒有打算再做停留。然而奧地利還有一個人稱人間仙境的夢幻景點－Hallstatt（哈修塔特），雖然老公自己已經去過了，但念在老婆當時沒跟到，可能心裡有點愧疚，便在要路途上要轉東前往匈牙利的那瞬間，決定帶著妻小去踩點！（老婆心裡默默感動…），放棄了在中途休息一晚的斯洛伐克住宿，臨時用點數，兌換了有較多連鎖酒店的Salzburg（薩爾斯堡），也順便去這個莫札特出生地的小鎮走走，隔天再前往Hallstatt一日遊。
也多虧有點數的關係，我們才能使用35,000 Marriott點數，臨時兌換了一晚要價$500歐元的Sheraton Grand Salzburg！這個例子告訴我們，隨時保留一點點數在身邊，會能夠讓旅遊更加彈性（點數保平安）！
酒店地點
這家喜來登酒店，面朝米拉貝爾宮（Mirabell Palace）和米拉貝爾花園（Mirabell Gardens），若要到莫扎特出生地（Mozarts Birthplace）或者主要購物中心，只要沿著塞爾察赫河（Salzach）步行約15分鐘路程即可抵達，相當方便。
房型分享
這次利用手機定房之後兩小時就入住，酒店不但替我們升等到套房，連迎賓禮跟要求的嬰兒床都已經準備好，真的是很有效率！其實這家喜來登酒店，看得出來有點年紀了，我們住進去的套房，有點想要展現它反映歐洲的古典風格，但或許又礙於喜來登這個品牌，沒有辦法完全跳脫，呈現有點尷尬的狀態（汗），大家一起來看看吧！
Club Lounge（俱樂部酒廊）
因為我們萬豪集團白金會員的身份入住，可以免費使用俱樂部酒廊，之前在Facebook的北美華人哩成交流討論社團，就有聽過其他團友對這個酒廊讚譽有佳，自己本身使用過之後，果然水準不錯，服務人員很殷勤，整體環境也維持得很好，不管是傍晚時段的供餐或者是早餐，內容都很不錯，跟我一起來看看吧！
總結
這個臨時說走就走的行程，感謝點數，讓我們能夠不用擔心高額的房價，而能夠住得舒適，這間酒店位置方便，酒廊水準也不錯，推薦給有來薩爾斯堡走走的讀者！
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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