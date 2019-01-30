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香港馬會人員來拜會？韓國瑜：前董事自掏腰包來訪

旅宿體驗／薩爾斯堡喜來登大酒店　地理方便酒廊水準優

2019-01-30 22:00TripPlus

作者：Sharon Chen

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

前言

這次的東歐行主要旅遊的國家，是捷克以及匈牙利，從捷克進／出，然候自駕到匈牙利，中途會路經奧地利，不過我們都已經去過維也納了，所以沒有打算再做停留。然而奧地利還有一個人稱人間仙境的夢幻景點－Hallstatt（哈修塔特），雖然老公自己已經去過了，但念在老婆當時沒跟到，可能心裡有點愧疚，便在要路途上要轉東前往匈牙利的那瞬間，決定帶著妻小去踩點！（老婆心裡默默感動…），放棄了在中途休息一晚的斯洛伐克住宿，臨時用點數，兌換了有較多連鎖酒店的Salzburg（薩爾斯堡），也順便去這個莫札特出生地的小鎮走走，隔天再前往Hallstatt一日遊。

也多虧有點數的關係，我們才能使用35,000 Marriott點數，臨時兌換了一晚要價$500歐元的Sheraton Grand Salzburg！這個例子告訴我們，隨時保留一點點數在身邊，會能夠讓旅遊更加彈性（點數保平安）！

酒店地點

這家喜來登酒店，面朝米拉貝爾宮（Mirabell Palace）和米拉貝爾花園（Mirabell Gardens），若要到莫扎特出生地（Mozarts Birthplace）或者主要購物中心，只要沿著塞爾察赫河（Salzach）步行約15分鐘路程即可抵達，相當方便。

酒店的相對地理位置 圖文來自於：TripPlus
酒店的相對地理位置 圖文來自於：TripPlus
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沿著河傍晚的景緻，散步很舒服 圖文來自於：TripPlus
沿著河傍晚的景緻，散步很舒服 圖文來自於：TripPlus
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房型分享

這次利用手機定房之後兩小時就入住，酒店不但替我們升等到套房，連迎賓禮跟要求的嬰兒床都已經準備好，真的是很有效率！其實這家喜來登酒店，看得出來有點年紀了，我們住進去的套房，有點想要展現它反映歐洲的古典風格，但或許又礙於喜來登這個品牌，沒有辦法完全跳脫，呈現有點尷尬的狀態（汗），大家一起來看看吧！

酒店的大廳，企圖在老舊的傢俱跟水晶燈的加持下，營造古典的風味 圖文來自於：Tri...
酒店的大廳，企圖在老舊的傢俱跟水晶燈的加持下，營造古典的風味 圖文來自於：TripPlus
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這個配色跟地毯，真的是有歷史的感覺 XD 圖文來自於：TripPlus
這個配色跟地毯，真的是有歷史的感覺 XD 圖文來自於：TripPlus
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最基本的套房，但是空間也已經加大很多了 圖文來自於：TripPlus
最基本的套房，但是空間也已經加大很多了 圖文來自於：TripPlus
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進入房間有一個長長的走道（那的地毯的顏色，又讓我傻眼了） 圖文來自於：TripP...
進入房間有一個長長的走道（那的地毯的顏色，又讓我傻眼了） 圖文來自於：TripPlus
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進入客廳之前，是放置行李的大衣櫃 圖文來自於：TripPlus
進入客廳之前，是放置行李的大衣櫃 圖文來自於：TripPlus
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客廳放得下一整套的沙發組 圖文來自於：TripPlus ※ 提醒您：禁止酒駕...
客廳放得下一整套的沙發組 圖文來自於：TripPlus ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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桌上已經擺好了歡迎我們的水果盤跟香檳 圖文來自於：TripPlus ※ 提醒...
桌上已經擺好了歡迎我們的水果盤跟香檳 圖文來自於：TripPlus ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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客廳擺了一個桌子放上咖啡機與Mini Bar 圖文來自於：TripPlus
客廳擺了一個桌子放上咖啡機與Mini Bar 圖文來自於：TripPlus
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Nespresso咖啡機附有三個膠囊，還有下方冰箱的內容 圖文來自於：TripP...
Nespresso咖啡機附有三個膠囊，還有下方冰箱的內容 圖文來自於：TripPlus
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客廳跟臥室中間放了張書桌，上面那台螢幕，其實就是電視 圖文來自於：TripPlu...
客廳跟臥室中間放了張書桌，上面那台螢幕，其實就是電視 圖文來自於：TripPlus
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跟酒店要求的嬰兒床 圖文來自於：TripPlus
跟酒店要求的嬰兒床 圖文來自於：TripPlus
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套房有雙水槽是基本配備 圖文來自於：TripPlus
套房有雙水槽是基本配備 圖文來自於：TripPlus
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備品看似是酒店自有品牌 圖文來自於：TripPlus
備品看似是酒店自有品牌 圖文來自於：TripPlus
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浴室除了有淋浴間，還有單獨的浴缸 圖文來自於：TripPlus
浴室除了有淋浴間，還有單獨的浴缸 圖文來自於：TripPlus
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只是這個設計，讓浴缸只有一半的開口，幫小孩洗澡不太方便 圖文來自於：TripPl...
只是這個設計，讓浴缸只有一半的開口，幫小孩洗澡不太方便 圖文來自於：TripPlus
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浴室的另一邊有個單獨的廁所間 圖文來自於：TripPlus
浴室的另一邊有個單獨的廁所間 圖文來自於：TripPlus
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Club Lounge（俱樂部酒廊）

因為我們萬豪集團白金會員的身份入住，可以免費使用俱樂部酒廊，之前在Facebook的北美華人哩成交流討論社團，就有聽過其他團友對這個酒廊讚譽有佳，自己本身使用過之後，果然水準不錯，服務人員很殷勤，整體環境也維持得很好，不管是傍晚時段的供餐或者是早餐，內容都很不錯，跟我一起來看看吧！

俱樂部酒廊位於酒店的最高樓－七樓 圖文來自於：TripPlus
俱樂部酒廊位於酒店的最高樓－七樓 圖文來自於：TripPlus
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除了室內的空間（只照到部份），還有陽台室外的空間，我們九月初造訪，天氣很舒服 圖...
除了室內的空間（只照到部份），還有陽台室外的空間，我們九月初造訪，天氣很舒服 圖文來自於：TripPlus
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飲品類有WMF咖啡機、各類茶包、啤酒機、還有各式的罐裝飲品（真的很多！） 圖文來...
飲品類有WMF咖啡機、各類茶包、啤酒機、還有各式的罐裝飲品（真的很多！） 圖文來自於：TripPlus ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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傍晚時間還有免費的酒精飲料 圖文來自於：TripPlus ※ 提醒您：禁止酒...
傍晚時間還有免費的酒精飲料 圖文來自於：TripPlus ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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提供的小點，甜的／鹹的都有 圖文來自於：TripPlus
提供的小點，甜的／鹹的都有 圖文來自於：TripPlus
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還有麵包與堅果 圖文來自於：TripPlus
還有麵包與堅果 圖文來自於：TripPlus
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到了早餐時間，飲品增加了果汁跟香檳 圖文來自於：TripPlus
到了早餐時間，飲品增加了果汁跟香檳 圖文來自於：TripPlus
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各式起司跟麵包 圖文來自於：TripPlus
各式起司跟麵包 圖文來自於：TripPlus
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果醬排排站還蠻可愛的 圖文來自於：TripPlus
果醬排排站還蠻可愛的 圖文來自於：TripPlus
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早餐內容為歐陸式為主的麵包、冷切、穀片、優格 圖文來自於：TripPlus
早餐內容為歐陸式為主的麵包、冷切、穀片、優格 圖文來自於：TripPlus
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熱食類有炒蛋、培根、香腸 圖文來自於：TripPlus
熱食類有炒蛋、培根、香腸 圖文來自於：TripPlus
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另外還有一個廚師，幫忙做歐姆蛋喔！ 圖文來自於：TripPlus
另外還有一個廚師，幫忙做歐姆蛋喔！ 圖文來自於：TripPlus
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總結

這個臨時說走就走的行程，感謝點數，讓我們能夠不用擔心高額的房價，而能夠住得舒適，這間酒店位置方便，酒廊水準也不錯，推薦給有來薩爾斯堡走走的讀者！

酒店裡每一樓，都有一台自動擦鞋機，覺得有趣 圖文來自於：TripPlus
酒店裡每一樓，都有一台自動擦鞋機，覺得有趣 圖文來自於：TripPlus
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在退宿的時候，櫃檯人員送了一隻小熊給我兒子 圖文來自於：TripPlus
在退宿的時候，櫃檯人員送了一隻小熊給我兒子 圖文來自於：TripPlus
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一同造訪了音樂神童－莫札特的出生地 圖文來自於：TripPlus
一同造訪了音樂神童－莫札特的出生地 圖文來自於：TripPlus
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之後總算是一嚐我的宿願，在迷濛雨中造訪了Hallstatt這個美麗的小鎮 圖文來...
之後總算是一嚐我的宿願，在迷濛雨中造訪了Hallstatt這個美麗的小鎮 圖文來自於：TripPlus
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