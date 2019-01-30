旅宿體驗／薩爾斯堡喜來登大酒店 地理方便酒廊水準優

作者：Sharon Chen

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

前言

這次的東歐行主要旅遊的國家，是捷克以及匈牙利，從捷克進／出，然候自駕到匈牙利，中途會路經奧地利，不過我們都已經去過維也納了，所以沒有打算再做停留。然而奧地利還有一個人稱人間仙境的夢幻景點－Hallstatt（哈修塔特），雖然老公自己已經去過了，但念在老婆當時沒跟到，可能心裡有點愧疚，便在要路途上要轉東前往匈牙利的那瞬間，決定帶著妻小去踩點！（老婆心裡默默感動…），放棄了在中途休息一晚的斯洛伐克住宿，臨時用點數，兌換了有較多連鎖酒店的Salzburg（薩爾斯堡），也順便去這個莫札特出生地的小鎮走走，隔天再前往Hallstatt一日遊。

也多虧有點數的關係，我們才能使用35,000 Marriott點數，臨時兌換了一晚要價$500歐元的Sheraton Grand Salzburg！這個例子告訴我們，隨時保留一點點數在身邊，會能夠讓旅遊更加彈性（點數保平安）！

酒店地點

這家喜來登酒店，面朝米拉貝爾宮（Mirabell Palace）和米拉貝爾花園（Mirabell Gardens），若要到莫扎特出生地（Mozarts Birthplace）或者主要購物中心，只要沿著塞爾察赫河（Salzach）步行約15分鐘路程即可抵達，相當方便。

酒店的相對地理位置 圖文來自於：TripPlus 分享 facebook

沿著河傍晚的景緻，散步很舒服 圖文來自於：TripPlus 分享 facebook

房型分享

這次利用手機定房之後兩小時就入住，酒店不但替我們升等到套房，連迎賓禮跟要求的嬰兒床都已經準備好，真的是很有效率！其實這家喜來登酒店，看得出來有點年紀了，我們住進去的套房，有點想要展現它反映歐洲的古典風格，但或許又礙於喜來登這個品牌，沒有辦法完全跳脫，呈現有點尷尬的狀態（汗），大家一起來看看吧！

酒店的大廳，企圖在老舊的傢俱跟水晶燈的加持下，營造古典的風味 圖文來自於：TripPlus 分享 facebook

這個配色跟地毯，真的是有歷史的感覺 XD 圖文來自於：TripPlus 分享 facebook

最基本的套房，但是空間也已經加大很多了 圖文來自於：TripPlus 分享 facebook

進入房間有一個長長的走道（那的地毯的顏色，又讓我傻眼了） 圖文來自於：TripPlus 分享 facebook

進入客廳之前，是放置行李的大衣櫃 圖文來自於：TripPlus 分享 facebook

客廳放得下一整套的沙發組 圖文來自於：TripPlus ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 分享 facebook

桌上已經擺好了歡迎我們的水果盤跟香檳 圖文來自於：TripPlus ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 分享 facebook

客廳擺了一個桌子放上咖啡機與Mini Bar 圖文來自於：TripPlus 分享 facebook

Nespresso咖啡機附有三個膠囊，還有下方冰箱的內容 圖文來自於：TripPlus 分享 facebook

客廳跟臥室中間放了張書桌，上面那台螢幕，其實就是電視 圖文來自於：TripPlus 分享 facebook

跟酒店要求的嬰兒床 圖文來自於：TripPlus 分享 facebook

套房有雙水槽是基本配備 圖文來自於：TripPlus 分享 facebook

備品看似是酒店自有品牌 圖文來自於：TripPlus 分享 facebook

浴室除了有淋浴間，還有單獨的浴缸 圖文來自於：TripPlus 分享 facebook

只是這個設計，讓浴缸只有一半的開口，幫小孩洗澡不太方便 圖文來自於：TripPlus 分享 facebook

浴室的另一邊有個單獨的廁所間 圖文來自於：TripPlus 分享 facebook

Club Lounge（俱樂部酒廊）

因為我們萬豪集團白金會員的身份入住，可以免費使用俱樂部酒廊，之前在Facebook的北美華人哩成交流討論社團，就有聽過其他團友對這個酒廊讚譽有佳，自己本身使用過之後，果然水準不錯，服務人員很殷勤，整體環境也維持得很好，不管是傍晚時段的供餐或者是早餐，內容都很不錯，跟我一起來看看吧！

俱樂部酒廊位於酒店的最高樓－七樓 圖文來自於：TripPlus 分享 facebook

除了室內的空間（只照到部份），還有陽台室外的空間，我們九月初造訪，天氣很舒服 圖文來自於：TripPlus 分享 facebook

飲品類有WMF咖啡機、各類茶包、啤酒機、還有各式的罐裝飲品（真的很多！） 圖文來自於：TripPlus ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 分享 facebook

傍晚時間還有免費的酒精飲料 圖文來自於：TripPlus ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 分享 facebook

提供的小點，甜的／鹹的都有 圖文來自於：TripPlus 分享 facebook

還有麵包與堅果 圖文來自於：TripPlus 分享 facebook

到了早餐時間，飲品增加了果汁跟香檳 圖文來自於：TripPlus 分享 facebook

各式起司跟麵包 圖文來自於：TripPlus 分享 facebook

果醬排排站還蠻可愛的 圖文來自於：TripPlus 分享 facebook

早餐內容為歐陸式為主的麵包、冷切、穀片、優格 圖文來自於：TripPlus 分享 facebook

熱食類有炒蛋、培根、香腸 圖文來自於：TripPlus 分享 facebook

另外還有一個廚師，幫忙做歐姆蛋喔！ 圖文來自於：TripPlus 分享 facebook

總結

這個臨時說走就走的行程，感謝點數，讓我們能夠不用擔心高額的房價，而能夠住得舒適，這間酒店位置方便，酒廊水準也不錯，推薦給有來薩爾斯堡走走的讀者！

酒店裡每一樓，都有一台自動擦鞋機，覺得有趣 圖文來自於：TripPlus 分享 facebook

在退宿的時候，櫃檯人員送了一隻小熊給我兒子 圖文來自於：TripPlus 分享 facebook

一同造訪了音樂神童－莫札特的出生地 圖文來自於：TripPlus 分享 facebook

之後總算是一嚐我的宿願，在迷濛雨中造訪了Hallstatt這個美麗的小鎮 圖文來自於：TripPlus 分享 facebook

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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