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旅宿體驗／首爾旅遊推薦！仁川松島假日酒店　近仁川機場超優位置

2019-02-14 22:00TripPlus

作者：Justin Au

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

經過上一篇韓亞航空 (Asiana Airlines) 特別的商務艙飛行體驗後，終於來到首爾短暫的停留一晚，而住宿的選擇，就是這家仁川松島假日酒店。其實這是Justin第二次入住這家酒店，當然是因為之前入住的體驗不錯，所以就再次入住並推薦給大家，此酒店更特別適合短暫停留一晚的旅客喔！

圖文來自於：TripPlus
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預訂方面

這家酒店算是使用點數兌換比較划算的洲際集團 (IHG) 酒店之一，點數兌換基本房為15,000點，可兌換到＂1 King Bed Superior＂的房型（現金價約$120,000韓圜，約為$108元美金）。因為Justin持有的Spire Elite會籍關係，升等到套房－1 King Bed Suite的房型（現金價約$180,000韓圜，約為$161元美金），為官網可預訂的最高級房型！

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地點方面

「Location、Location、Location」，重要的事講三次，這家酒店最強的就是其優秀的地理位置。酒店直通＂Central Park＂地鐵站，不過其實要進出首爾市中心，也要約一小時三十分。這家酒店實際位於仁川市，也就是與首爾仁川機場位於同一地區，所以其優勢就是進出機場，乘坐「6707B」機場巴士，只需約40分鐘，而且巴士直接停在酒店門口，非常方便。

圖文來自於：TripPlus
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此外，酒店位於的中央公園地區 (Central Park)，本身已是一個超大型的綠化地區（有點像紐約市內的中央公園的概念），作為飛行前後的輕鬆散步，最適合不過。步行約15分鐘的距離（雖然聽起來有點遠，不過其實是穿過中央公園，所以走路起來是舒適的）可以到達餐廳、步行街、還有一家超大型共兩層的超市－Lotte Mart，有不錯的生活機能。

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房間方面

前文提及，我們從基本房升等到套房。除此之外，酒店還送上兩人份的飲料劵，房間還有小點心，真的是相當不錯！畢竟以假日酒店的等級來講，也不能要求更多了！房間方面其實沒有明顯分開客廳和睡床兩個部份，所以其實是一間俗稱「偽套房」。但是我們只是用點數，預訂的短暫停留一個晚上，空間實在是相當的足夠。

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另外套房的浴室設有浴缸，轉機停留可以泡個澡，好好放鬆一下最適合了。

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天台酒吧

酒店送贈的飲料劵，可以在天台酒吧使用，而且還有室外空間。特別提一下飲料劵很有趣，前台給的是一張正常的飲料劵（身為Spire會員，基本上可選最多飲料選項），而提供給同住人的，則是一張最基本的飲料劵（只限可樂／咖啡／茶等飲料）。一般來講會員待遇的飲料劵，都是一次直接給雙人份，這真的有點莫名的奇怪。

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還好這次同行的豬隊友 XD，是一個不喝酒的傢伙，所以不用喝酒他竟然很開心（覺得傻眼？）。特別給讀者們看一下天台酒吧的環境，其實蠻不錯的。

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總結

Justin很喜歡這家仁川松島假日酒店，對會員的待遇不錯，點數兌換也划算，位置方面對於轉機或短暫停留都很適合。特別附近有大型超商，可以有補貨／最後掃貨機會，也有正宗的韓式餐廳，讓你的旅程劃上完美的句點，同時旁邊就是中央公園，簡直是旺中帶靜的好地方呀！而且首爾市中心待久了也會無聊，來松島體驗一下不一樣的韓國吧！

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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