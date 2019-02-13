新手專區／倒數計時中！日曆年酒店計劃之轉點提醒

作者：Tom Huang

圖文來自於：TripPlus 分享 facebook

厚厚厚～耶誕節大家過得愉快嗎？

在歲末年終時，大家興高采烈準備倒數之際（準備好食物跟飲料，來狂歡了嗎？），也是到了清點手上點數，以備來年旅遊使用的時節。我之前寫過各大連鎖酒店計畫不同帳戶間點數之互轉規則，提過有幾家酒店計劃的轉點，是採取日曆年 (Calender Year) 限制。正所謂團結力量大，把不同帳戶點數合併一起使用才是王道。所以如果你要轉換的點數較大，建議可以把握年末最後時光，把今年額度用好用滿。最主要需要留意有這類規則的連鎖酒店集團，就是希爾頓 (Hilton) 跟萬豪 (Marriott) 兩大集團。

如果你很幸運地與TripPlus專欄作家Sharon一樣，有神隊友助攻（如果你是跟另一位專欄作家YS一樣是有＊隊友…那我只能安慰你你不孤單）。兩個各15萬點的希爾頓帳戶，加起只能兌換得起2晚，被TripPlus其他作者群們住到不要不要的東京康萊德酒店，換完後只能剩下一堆零碎點數。但是把它合併起來，然後再趁點數的打折特賣時，買一些點數補充到38萬點，再善用高階會員可以兌換四晚，免費贈送一晚的福利，就能順利換到五晚酒店住宿，好好去東京玩個一個禮拜了！

至於萬豪集團，在2018年八月時，經歷了與前喜達屋 (SPG) 集團跌跌撞撞的系統合併之路，我想手上有兩家點數的朋友，應該心理都跟著洗了場三溫暖。新制中把原本每年可以轉點的上限，從本來的50,000點，提升到了100,000點。只是這個操作，需要透過客服人員來完成（美國地區電話：801-468-4000），所以有需要的朋友，別忘了把握最後幾個上班日的時候，趕快去處理一下喔。不過如果只有兩個帳戶要互轉，我會建議你就先緩緩，等到要兌換的時候，直接請客服人員合併兩個帳戶內的點數來使用，這樣不但繞過轉點上限，也能夠避免轉點費用，會是比較好的方式。

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最後小資Tom祝大家新的一年都能心想事成，想兌換的頭等艙都有位置，每個人都能擁有點數聚寶盆。我們明年見嘍！

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