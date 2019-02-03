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搶不到票？高鐵、火車搶票祕密大公開

2019-02-03 10:00FunTime旅遊比價

元旦連假剛過完，緊接著就迎來大家最期待的過年啦，但在開心出遊或回家團聚圍爐前，大家最擔心的事莫過於買不到票啦，在人擠人的車站等不到一輛上的去的車，那種感覺心很累啊！小編特別統整2019年高鐵台鐵各大節日搶票日程及搶票攻略，讓我們一起早早訂票，開心搭車。

高鐵

高鐵。 圖／李家宇 via Wikimedia
高鐵。 圖／李家宇 via Wikimedia
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台灣高鐵，全名為台灣高速鐵路，縱貫台灣西部地區，營運最高速度達時速300公里，全線設置１２站，北至南港站，南至左營站 。南港站、台北站、板橋站及左營站是與台鐵和捷運共構的車站，交通十分便利。

購票方式

• 網路訂票系統

• 便利超商購票

• 手機「台灣高鐵T-Express」app

• 車站售票窗口

• 電話語音訂票

高鐵訂票規則

可預訂當日及未來28日以內之車票。訂位開放時間為搭車日(含)前28天凌晨0點開始，當日車次之預訂需在列車出發時間前1小時前完成。

高鐵付款期限

預購乘車時間為訂票日起（含）3 日後發車班次，須於訂位日起（含）3 日內完成付款。

預購乘車時間為訂票日起（含）3 日內發車班次，最遲應於乘車日之前 1 日完成付款。

預購當日票者，最遲應於列車出發前 30 分鐘前完成付款。

T-Express app介紹

T-Express app介紹。 圖／wiki
T-Express app介紹。 圖／wiki
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• 快速查詢你所需要的高鐵時刻表

• 個人資料設定，只要設定一次，不用每次訂票都輸入超久

• 訂票提醒超貼心，設定提醒，不會忙到忘記訂票

• 手機即票券，進站時刷QR Code不用再特地花時間去取票，超方便

搶票攻略

• 以車次號碼代替時間查詢

• 填入基本需要資料，非必要資料可不填，減少系統寫入資料時間

• 車次代碼開頭1為加班車，通常較容易搶到

• 取票時間或付款時間過後搶釋出的票（含搶票當日３日後）

2019各大節日開放預售票日程

（以下為台灣高鐵發布之資訊，經重新製表。詳情請上台灣高鐵官網

2019各大節日開放預售票日程。
2019各大節日開放預售票日程。
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註：考量各假期可能受臨時性短期因素影響而有所變化，若後續各假期之疏運期間或開放預售日期因應臨時性狀況而進行調整，將依各假期疏運計畫為準。

小編偷偷說：高鐵官方app T-EX行動購票可以設定訂票提醒喔！

車次編號及停站模式

車次編號及停站模式。
車次編號及停站模式。
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台鐵

台鐵。 圖／Howard61313 via Wikimedia
台鐵。 圖／Howard61313 via Wikimedia
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台鐵，全名為台灣鐵路，是以西部幹線、東部幹線以及南迴線構成的環島鐵路網，車站總數240座，分布廣泛，對於東西南北往返都十分便利。

購票方式

• 網路訂票

• 便利超商購票

• 車站售票窗口

• 手機「台鐵e訂通」app

• 電話語音訂票

• 電子票證：悠遊卡(EasyCard)、一卡通(i-pass)卡、愛金卡(icash)及有錢卡(HappyCash)

小編偷偷說：電子票證有特殊規定要注意歐！觀光列車、團體列車、太魯閣列車、普悠瑪列車及其他台鐵指定列車有限制使用，如果是搭乘對號列車也不另行劃座呦。

台鐵訂票規則

1. 當日訂票：當日可預訂開車前一小時以上之車票。

2. 非當日訂票：搭車前二週（14天）可以開始預訂，意思就是週一可以預訂下下週一內的車票，每逢週五則可以多預訂二天至下下週日的車票，意思就是週五可以預訂到下下週五、六、日（15、16天）的車票喔！

台鐵付款取票期限

自訂票日起2日內（含訂票日）須完成取票或付款，如訂票日距乘車日2日內者，須於乘車日前1日24時完成取票或付款。

如於乘車當日訂票，須於開車前30分鐘完成付款取票。

台鐵e訂通介紹

台鐵e訂通介紹。
台鐵e訂通介紹。
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• 快速查詢你所需要的台鐵時刻表

• 直接訂票超方便，還能隨時了解訂票紀錄

• 訂票後取票提醒、開車前再提醒你，化身小秘書

• 查訊各列車到站狀況，顯示火車誤點時間，真的超方便！

搶票攻略

• 注意時間與中原標準時間有無吻合，抓準開賣時機按下去

• 提前登入系統，把資料輸入好

• 整段買不到，那就分段買

• 多開幾個視窗試試

• 鎖定停站較少之加班車

第一時間沒買到票，你還有機會

第一波票沒搶到別氣餒，在規定付款期限或取票時間到時（含搶票當日２日後），系統會釋出取消的票，這時也是一個搶票的大好時機，可能會有許多民眾放棄或忘記的票，也可以每天上去點點看，說不定會有異想不到的收穫。在發車前30分鐘，最後機會！台鐵會將未取票和未付款的票全部釋出，這時可以到車站的自動售票機或車站售票窗口購買，但這真的是很刺激啊！

2019各大節日開放預售票日

（以下為台鐵局發布，經重新製表。詳情請上台鐵局官網

2019各大節日開放預售票日。
2019各大節日開放預售票日。
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註:為應業務需要，變更開放訂票時間時，請依本局各假期前疏運計畫公告為準。

高鐵台鐵比一比

高鐵台鐵比一比。
高鐵台鐵比一比。
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放假是件開心的事，能訂到連假需要的票更是可以放下心中的大石頭啊，不用到車站人擠人等候補，台鐵跟高鐵都有推出app，平時也可以多加利用，可以省去很多手續及時間呢！最重要的是，快把連續假期的搶票時間記在小本本，下一次就不怕錯過訂票時間拉！

更多熱門自助攻略，請看「跟著FunTime趣旅行」

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