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雷倩：心裡作難卻不至失望 打倒了卻不至死亡

2018-02-02 04:59聯合報 記者王寓中╱即時報導

婦聯會主委雷倩。圖／聯合報系資料照片
婦聯會主委雷倩。圖／聯合報系資料照片
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行政院黨產會昨天做出婦聯會是國民黨附隨組織的行政處分，婦聯會臨時常委會同步決議，將全面改選常委，婦聯會主委雷倩並宣布，她絕不會參選，將回歸公司專業經理人生涯。雷倩昨天深夜在臉書貼文，紀錄守城三個月來，換來最後關鍵的一天，同時以「守城三個月以來，今天心情最為平靜安穩」，形容此刻心情。

已不眷戀的雷倩首度公開指出，主戰派是和「政黨聯手」，封殺行政和解，間接證實，行政和解破局的最大幕後黑手，就是「國民黨」。

雷倩指出，1月31日婦聯會召開臨時會員大會，媒體所稱的主戰派及政黨聯手封殺行政和解，要求改組常委會及改選主委後集體拍照、歡呼離去。下午黨產會4名人員攜公文到會取走資料，同仁單獨應付。

雷倩指出，昨天召開臨時常委會，原訂議程是商議如何在最短時間內召開會員大會，全面改選，將戰場指揮權交給主戰派。她紀錄常委會討論經過及決議如下：

14：07 媒體報導：黨產會已認定婦聯會為中國國民黨附隨組織，凍結財產384億，未經許可禁止處分。常委會立即變更議程處理危機。

15：45 台灣國連線聚眾到婦聯會門口丟雞蛋，感謝中正一分局維持了婦聯會的安全。

16：30 臨時常委會迅速決議，自今天起進入看守期，期間就會務部分，會盡力維持正常運作； 就同仁「黨產條例」、「促轉條例」下的 法律保障，已委請律師協助； 就未來對應黨產會，今晨原辜家指派之宋重和律師已送來第一份訴狀（當然現在需依最新發展修改），婦聯會一直是在備戰狀態。

同時，回應前天會員代表大會添鬥爭性的臨時提案，常委會安排儘速落實會內民主、全面改選，交出戰場指揮權。

17：08 黨產會公文送達，計24頁，包括公文2頁，處分書22頁。主文19個字：「被處分人為社團法人中國國民黨之附隨組織。」常委會過去將近兩年想要避免的命運，終於發生。

面對民進黨政府終於進城，雷倩形容，她和常委一起讀蔣夫人在中美斷交時鼓勵大家的那段聖經：我們四面受敵，卻不被困住；心裡作難，卻不至失望；遭逼迫，卻不被丟棄；打倒了，卻不至死亡。

婦聯會雷倩黨產
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