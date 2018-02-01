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被認定是國民黨附隨組織 婦聯會資產全面凍結

2018-02-01 23:41聯合報 記者王寓中／台北報導

婦聯會決透過司法爭取平反

婦聯會會員代表大會否決行政契約案後，行政院黨產會昨天立即做出行政處分，認定婦聯會是國民黨附隨組織，處分書並已送達婦聯會，婦聯會所有資產將立即遭凍結並禁止處分，並須依規在四個月內向黨產會申報財產，婦聯會的會務及財務資料將在公權力介入後，全部攤開接受檢驗。婦聯會決定，收到處分書後會立即向法院及黨產會聲請停止執行，並且透過司法訴訟爭取平反。

「婦聯會從來都在做備戰的準備」

婦聯會主委雷倩昨天表示，在黨產會做出行政處分後，婦聯會常委會開始進入看守狀態，委任律師已經準備好第一份訴狀，她強調，「婦聯會從來都在做備戰的準備」。

行政院黨產會昨天做出婦聯會是國民黨附隨組織的行政處分。黨產會主委林峯正（中）、副...
行政院黨產會昨天做出婦聯會是國民黨附隨組織的行政處分。黨產會主委林峯正（中）、副主委施錦芳（左）與專委連立堅（右）會後舉行記者會說明。 記者林伯東／攝影
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凍結385億元現金股利 四縣市不動產

婦聯會遭凍結果的資產包括三百八十五億元的現金及股利，還有台北市、新北市、高雄市和宜蘭縣的不動產，也將全面凍結禁止處分。

黨產會處分認定，婦聯會曾受國民黨實質控制其人事、財務及業務經營，且非以相當對價轉讓而脫離國民黨實質控制，因此依黨產條例相關規定，處分婦聯會為國民黨的附隨組織，這是繼國民黨中投公司、欣裕台公司後，黨產會處分的第三個國民黨附隨組織。

黨產會主委林峯正昨天表示，認定附隨組織是第一階段，第二階段則是調查婦聯會哪些資產是不當取得，若被認定為不當取得財產，將收歸國有；後續調查若有需要，不排除約談婦聯會主委雷倩或前主委辜嚴倬雲等人。

辜嚴貼身秘書 進辦公室收物品

對有媒體報導辜嚴倬雲的貼身秘書李潔梅在律師陪同下，前天進到婦聯會主委辦公室，帶走辜嚴的私人物品及資料，黨產會將約談李潔梅，進一步調查前天、甚至更早以前婦聯會和辜嚴資料遭移出的情形，並追究責任。林峯正證實，黨產會已掌握相關訊息，也已掌握前天到婦聯會搬走資料的特定人士，將會先了解到底有什麼資料被搬走或清理，再進一步釐清相關的責任。

「沒有帶走任何婦聯會的東西」

辜嚴倬雲委任律師葉慶元則澄清表示，辜嚴倬雲之前被撤免主委，昨並辭去婦聯會常委及委員職務，因此才要清理辦公室，「整個過程中都有錄影，跟婦聯會人員點收相關文件，沒有帶走任何婦聯會的東西」。

至於婦聯會旗下的社福基金會、華興育幼院、聽障基金會和華夏婦女基金會等四大基金會，林峯正表示，目前黨產會僅立案調查婦聯會本身，這四個基金會及婦聯會捐助的振興醫院、華興中小學及復興中小學等，如果有人認為是附隨組織，就一個一個進行調查；這些單位在還沒有被認定為附隨組織前，資產不會被凍結。

雷倩表示，在會務部分，雖然財產遭凍結，還是會盡力維持正常運作，至於員工的法律保障問題，因為涉及黨產條例或促轉條例相關法律保障，會請律師協助員工。

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