新聞眼／法律戰未開打 婦聯會恐已就地冰封

2018-02-01 23:44 聯合報 本報記者 聯合報 本報記者 王寓中



婦聯會拒簽行政契約，黨產會立即派出4人前往婦聯會查閱資料。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

行政院黨產會昨天做出婦聯會是國民黨附隨組織的行政處分，婦聯會常委會同時決議將全面改選常委，主委雷倩和常委屆時將全面交棒，新的經營團隊接棒後，也將接下婦聯會因應黨產會行政處分的千斤重擔。

否決行政和解後，婦聯會剩下的路，就是司法，且是和黨產會及民進黨政府，正面衝撞的抗爭路，在司法未最後裁判前，婦聯會只能靠自己，窮盡力量與國家機器抗衡。

黨產會做出行政處分後，婦聯會訴諸司法第一步就是聲請停止執行，但以中投處分案的前例，黨產會認定是附隨組織並同時命財產移轉國有，中投聲請停止執行，結果移轉國有裁准停止，附隨組織未准。婦聯會的行政處分只有附隨組織，以急迫性及權益的影響，停止執行的聲請，結果恐不樂觀。

至於行政訴訟，國民黨和中投的官司打到目前為止，法官在程序上也喊停不審了，監察院提釋憲，司法院大法官會議連受理都不受理，要說民進黨政府蠻橫，現實就是如此，婦聯會的處境，恐怕將是法律戰還未打，已就地「冰封」。

行政處分後，婦聯會所有財務的運用，將形同必須完全聽從黨產會的指揮，以婦聯會的會務，影響最大的就是捐助和補助部分。

婦聯會靠三百八十多億的現金孳息及股利，一年有超過三億元的經費可以運用，扣除人事和辦公費用，超過七成可用於捐贈和補助公益。行政處分後，這些業務運作，形同全部「停擺」，未來什麼叫「公益」，什麼是「捐助」，是黨產會說了算。

漫漫訴訟路，春節結束後新的婦聯會領導階層，究竟能否真的像自己所標榜的，與官方進行無止境的拔河，並得到最終的勝利，時間將作出最後的見證。