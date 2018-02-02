協商破局…綠委：葉俊榮該付出政治代價

2018-02-02 00:03 聯合報 記者 聯合報 記者 許家瑜 ／台北報導



「台灣國」昨天到婦聯會抗議，並試圖扔擲雞蛋未果。 記者林伯東／攝影 分享 facebook

婦聯會、內政部與不當黨產處理委員會的三方行政契約簽訂前天宣告破局，民進黨立委王定宇認為，內政部長葉俊榮主張溫和改革的路線失敗，應該要付政治代價。民進黨立委林俊憲則在臉書諷刺「內政部早被人民譏笑是婦聯會的附隨組織」。

王定宇昨天接受周玉蔻廣播節目「蔻蔻早餐」專訪，他說，內政部長葉俊榮在行政契約處理上表現不佳，而目前最好的處理方式，就是由不當黨產委員會認定婦聯會為「附隨組織」，資產該沒入就沒入、凍結就凍結。

王定宇說，婦聯會的金錢「公私不分」，可以說是「跟著夫人走、跟著國母走」，內政部溫和監督的做法不能說用意不好，但婦聯會內辜嚴倬雲、蔡令怡、蔣方智怡等人的力量，遠遠大於新任主委雷倩，婦聯會是官太太俱樂部，「不能說雷倩是丫環」，但在這些人心中，是被鄙視的。

主持人周玉蔻提問，之前已經傳出葉俊榮被列為內閣改組名單，更傳出將由行政院長賴清德愛將、台南市民政局長陳宗彥接任內政部長，且賴清德最近都是不公開行程，是否正在約談接替人選？王定宇認為，春節後內閣改組將有變動調整，但是否會到部長級，無法預測。

立委林俊憲則在臉書批評，內政部給婦聯會這近一年去準備應對，「是不是等同內政部有人給婦聯會時間，幫助婦聯會脫產、轉移處分秘密資產？」如果真發生了，內政部的無能是不是造成全體台灣的損失？就結果論，就是「無能內政部，配合婦聯會」，這樣的內政部，早被人民譏笑為是婦聯會的附隨組織！