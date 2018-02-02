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協商破局…綠委：葉俊榮該付出政治代價

2018-02-02 00:03聯合報 記者許家瑜／台北報導

「台灣國」昨天到婦聯會抗議，並試圖扔擲雞蛋未果。 記者林伯東／攝影
「台灣國」昨天到婦聯會抗議，並試圖扔擲雞蛋未果。 記者林伯東／攝影
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婦聯會內政部與不當黨產處理委員會的三方行政契約簽訂前天宣告破局，民進黨立委王定宇認為，內政部長葉俊榮主張溫和改革的路線失敗，應該要付政治代價。民進黨立委林俊憲則在臉書諷刺「內政部早被人民譏笑是婦聯會的附隨組織」。

王定宇昨天接受周玉蔻廣播節目「蔻蔻早餐」專訪，他說，內政部長葉俊榮在行政契約處理上表現不佳，而目前最好的處理方式，就是由不當黨產委員會認定婦聯會為「附隨組織」，資產該沒入就沒入、凍結就凍結。

王定宇說，婦聯會的金錢「公私不分」，可以說是「跟著夫人走、跟著國母走」，內政部溫和監督的做法不能說用意不好，但婦聯會內辜嚴倬雲、蔡令怡、蔣方智怡等人的力量，遠遠大於新任主委雷倩，婦聯會是官太太俱樂部，「不能說雷倩是丫環」，但在這些人心中，是被鄙視的。

主持人周玉蔻提問，之前已經傳出葉俊榮被列為內閣改組名單，更傳出將由行政院長賴清德愛將、台南市民政局長陳宗彥接任內政部長，且賴清德最近都是不公開行程，是否正在約談接替人選？王定宇認為，春節後內閣改組將有變動調整，但是否會到部長級，無法預測。

立委林俊憲則在臉書批評，內政部給婦聯會這近一年去準備應對，「是不是等同內政部有人給婦聯會時間，幫助婦聯會脫產、轉移處分秘密資產？」如果真發生了，內政部的無能是不是造成全體台灣的損失？就結果論，就是「無能內政部，配合婦聯會」，這樣的內政部，早被人民譏笑為是婦聯會的附隨組織！

內政部婦聯會王定宇葉俊榮不當黨產委員會
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