挺婦聯會…藍委：不捐款就是附隨組織？

2018-02-02 00:08 聯合報 記者鄭媁／台北報導



不少支持婦聯會主委雷倩的會員舉標語表達立場。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

婦聯會否決簽署行政契約，黨產會昨天認定婦聯會為國民黨附隨組織，國民黨立委紛紛聲援婦聯會。國民黨立委賴士葆表示，婦聯會不簽行政契約，黨產會、內政部第二天馬上翻臉，坐實政府就是要婦聯會的錢、逼他們簽契約就範，「不捐款就是附隨組織？太隨意霸道了吧？」

賴士葆說，當初的勞軍捐是政府政策，「說婦聯會是政府外圍單位還說得過去」，說是國民黨附隨組織是不成立的。

國民黨立院黨團總召林德福表示，黨產會派委員進入婦聯會，等於是半要脅半恐嚇，政黨政治不該這樣操作，婦聯會本來就不是國民黨的附隨組織，行政契約內容也有不合理之處，才會招致反彈。

國民黨團書記長李彥秀批評，政府在協商過程中不斷用威脅、放話的方式，恐嚇婦聯會逼其就範，十分不妥，婦聯會是否簽行政契約，應由內部自己決定，難道「以後所有人民團體都要被放話威脅？」

國民黨副主席郝龍斌也質疑，不繳出錢就要認定婦聯會是國民黨的附隨組織，這不是屈打成招是什麼？郝龍斌建議婦聯會應找四大會計公司查帳，對外公布自清。

國民黨文傳會副主委洪孟楷抨擊，黨產會罔顧過往婦聯會提出相關事證、且其財務、人事自主的事實，如此的政治操作更可惡至極，呼籲婦聯會及所有相關組織不要向惡勢力低頭，並窮盡行政司法等一切途徑救濟、捍衛自己的權利。