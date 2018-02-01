葉俊榮：婦聯會讓極少數的兩邊 把中間的路糟蹋了

2018-02-01 23:58 聯合報 記者 聯合報 記者 黃國樑 ／台北報導



內政部長葉俊榮。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

婦聯會否決與內政部、黨產會簽署行政契約，內政部長葉俊榮再度遭受質疑，民進黨立委王定宇點名葉俊榮應就政策失敗負政治責任。葉俊榮昨在出席廣播節目後受訪時表示，他仍認為採互助協商的方向處理絕對是對的，他不認之前的協商白走了。

遭撤換？「沒收到這類訊息」

但葉俊榮並未正面回答是否應負責任；至於外傳內閣將於農曆初五宣布內閣改組撤換葉俊榮，葉俊榮表示，尊重大家的判斷，但他目前沒有接收到這類的訊息。

葉俊榮說，婦聯會涉及的不是不當監禁或不當逮捕等人身安全問題，而是財務的不正義，面對這樣課題，他認為採取相互協商，呼籲該團體在合乎時代需求下轉型，恐怕是最好的安排，即便現在行政契約沒有簽，並不表示協商的一切成為烏有。

葉俊榮拿出去年七月廿四日婦聯會的來函，上頭白紙黑字指出婦聯會同意依照內政部三大處理原則辦理，前主委辜嚴倬雲也有簽名，葉俊榮批說，辜嚴日前稱「拒絕簽署不清不楚的行政契約」，是對不起新時代的要求。

被問到跟婦聯會協商一年多來有什麼感觸？葉俊榮說，他深知走這條路，會面臨不同的意見，但他很清楚這是「中道路線」，也得到多數人支持，只是推動的過程中，光有好的視野和策略是不夠的，要有足夠多的人一起監督，而「婦聯會就是讓極少數的兩邊把中間要走的路糟蹋了」，這是他感受最深的一點。他強調，「婦聯會的議題不是結束，而是另一階段的開始」，內政部還是會繼續協助婦聯會的組織轉型，接受公共監督，不是自己的錢也不該抱著不放，期許婦聯會不要受到不當因素的影響，「對的事還是要勇敢去做」。