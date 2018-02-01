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婦聯會元宵後改選 領導層全面換血

2018-02-01 23:41聯合報 記者王寓中／台北報導

婦聯會主委雷倩強調婦聯會不是國民黨的附隨組織，沒有不當黨產問題。 記者林伯東／攝...
婦聯會主委雷倩強調婦聯會不是國民黨的附隨組織，沒有不當黨產問題。 記者林伯東／攝影
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婦聯會常委會決議簽署行政契約案遭鷹派否決後，婦聯會主委雷倩昨天召集臨時常委會，常委會決議，將由會員代表全面改選常委，雷倩並表明，她絕不會參選；與會常委則一致表達願與雷倩同進退，不會參與常委改選。一旦雷倩和常委全面退出，婦聯會領導階層將「全面換血」，將是婦聯會有史以來會務最大的變革。

據悉，常委會已指示會內研議以不修改章程方式，直接召開會員代表大會，破天荒由會員代表全面改選常委，再由新任常委推舉新主委。會員代表大會將在三月二日元宵節後的一天就召開。

鷹派在前天會員代表大會上除了否決簽署行政契約，也提案要求全面改選常委並推舉新主委，雷倩會後就指示立即召開臨時常委會處理，昨天面對員工留人，她說，「我被人格謀殺到這個程度，你們覺得我還能選嗎？絕對不可能！」雷倩將在常委改選並推舉出新主委後，結束婦聯會主委的工作。

雷倩指出，她很痛心地知道有些常委不斷在外面說，她去年十二月二十四日被選任，十二月二十五日就去內政部同意簽約，才會造成今天的結果。對此不實指控，過去她曾經隱忍，目的是為了保護婦聯會，但是士可殺不可辱，對於她個人人格的汙衊，包括婦聯會會員潘維剛、談海珠、律師葉慶元所做的各種公開不實指控，「我一定盡速委請律師提告，就誹謗名譽的部分，主張我應有的法律權益」。

雷倩說，她被選為主委以來，心心念念就是保護婦聯會，但又有某人汙衊她們，前天才否決行政和解，昨天就被處理，稱主張簽約派與黨產會合謀，「這些對人格的汙衊我絕不可能接受」。

雷倩說，十二月二十五日當天她去懇求內政部長葉俊榮給婦聯會一線生機，容許婦聯會開常委會，不要在十二月二十六日認定婦聯會為附隨組織，「為了懇求他（葉俊榮），我的確跟他說，我一定會開會，我如果沒有開會，你們可以撤職或者我可以辭職」，但這個懇求不是保證一定簽約，而是保證一定開會，更是為了要越過十二月二十六日立即被殺頭的難關。

遭黨產會行政處分後，除了法律戰，婦聯會還有其他方法嗎？雷倩說，所有人說可以做的事，以前都曾試過，在她進來前，婦聯會已經試了一年多，「孤軍奮戰，從無奧援，今天講話那麼大聲的人，當時在哪裡？」所有的法律途徑她們都知道，但困難重重、緩不濟急，更何況很多資料實難提供。

雷倩表示，她去年突然接到前主委辜嚴倬雲的電話，臨時接下任務，到婦聯會當義工，任務結束後，就是回去做原來的事，繼續當個專業的公司經理人。

婦聯會雷倩內政部葉俊榮潘維剛
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