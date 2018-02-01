遭行政處分 雷倩：婦聯會常委會進入看守狀態

2018-02-01 17:26 聯合報 記者 聯合報 記者 王寓中 ╱即時報導



婦聯會主委雷倩下午舉行記者會。聯合報系記者林伯東／攝影 分享 facebook

行政院黨產會今天針對婦聯會是國民黨附隨組織做出行政處分，婦聯會主委雷倩下午召開記者會，宣布婦聯會常委會從今天開始進入看守狀態，未來將會處理會務、員工法律保障和應對黨產會三件事。

雷倩表示，未來將會處理3件事，第一，會務部分，雖然財產遭凍結，還是會盡力維持正常運作；第二，員工同仁法律保障問題，因為涉及黨產條例或促轉條例相關法律保障，會請律師協助員工。

雷倩說，第三，未來對應黨產會部分，今早由辜家推薦的宋姓律師，已經準備好第一份訴狀，「婦聯會從來都在做備戰準備」。