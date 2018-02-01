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影／批「官夫人隔空做戲」 台灣國到婦聯會抗議

2018-02-01 16:06聯合報 記者黃純益╱即時報導

雖然黨產會認定婦聯會是國民黨「 附隨組織」，全面凍結385億資產，不過台灣國下午仍到婦聯會舉「官夫人隔空做戲？內政部刻意放水」白布條抗議。台灣國辦公室主任陳峻涵表示，婦聯會名下另登記「中華民國婦聯社會福利基金會」又設「基金保管委員會」，功立名目將4606億元勞軍捐成為全世界最黑最大的贓款。在辜嚴倬雲、雷倩、潘維剛...眾官夫人疑似作場假戲的狀況下，退還三百多億元，以行政契約方式草草結案，難道算是內政部的轉型正義？

台灣國下午到婦聯會舉「官夫人隔空做戲？內政部刻意放水」白布條抗議。
台灣國下午到婦聯會舉「官夫人隔空做戲？內政部刻意放水」白布條抗議。
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台灣國下午到婦聯會舉「官夫人隔空做戲？內政部刻意放水」白布條抗議。
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台灣國下午到婦聯會舉「官夫人隔空做戲？內政部刻意放水」白布條抗議。攝影／記者黃純...
台灣國下午到婦聯會舉「官夫人隔空做戲？內政部刻意放水」白布條抗議。攝影／記者黃純益
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台灣國下午到婦聯會舉「官夫人隔空做戲？內政部刻意放水」白布條抗議。攝影／記者黃純...
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台灣國下午到婦聯會舉「官夫人隔空做戲？內政部刻意放水」白布條抗議。攝影／記者黃純益
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婦聯會內政部辜嚴倬雲
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