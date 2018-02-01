親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
婦聯會爭議延燒
勞基法新法公布
藍綠各黨拚選戰
政治
軍事
綜合
寶島新住民

寒流將來襲注意保暖！今低溫10度 階梯式極凍一周

不戀棧！雷倩：婦聯會主委若是改選 我絕不參選！

2018-02-01 04:42聯合報 記者王寓中╱即時報導

婦聯會主委雷倩。記者胡經周／攝影
婦聯會主委雷倩。記者胡經周／攝影
分享

婦聯會昨天召開臨時會員代表大會，否決與內政部、黨產會簽署行政契約，反簽方並臨時提案，要撤銷主張簽行政契約的婦聯會主委雷倩職務，展開婦聯會奪權之戰。

「我想對會內同仁們說：我對大家的承諾，向來就是絕不自己逃跑，留你們獨自面對政府公權力。我說我會陪同大家一同站立到最後一刻，至於這最後一刻，是改選是撤職或是行政處分，我無私無愧堂堂正正。若是改選，我絕不參選，若是撤職，我會在時限內全力協助大家善後。」會員代表大會面臨逼宮大戲後，雷倩深夜在臉書說出自己的心聲。

雷倩指出，昨天上午開婦聯會的會員大會，最終以贊成28：反對31：廢票1，沒有通過由常委會提出的行政和解案。原先臨危授命，任譏任謗的執行常委會決議，希望護送婦聯會平安轉型服務不打烊的想法顯然難再持續。

雷倩表示，事先她告訴同仁，這是一個內部民主的過程，務必以最專業的態度做好相關工作。但為了避免可能爭議，會員大會特別委請務實法律事務所柏律師，以及恆業法律事務所林律師、高律師到場提供法律意見、處理爭議或程序議題，並全程錄音錄影備查。會議開到一半，就有會務人員告訴我有人向外直播會場內容，立法院式的表演紛紛出爐，甚至有人蓄意鬧場，令人遺憾。

她表示，投票過後，有臨時動議建請改選常委會、再改選主委。律師們立即查考相關法規及婦聯會的章程後，對會員說明此案涉及章程修訂及其他各種程序，其執行十分繁複，需要詳細研商，有些且需由常委會提案。律師說明後，徵求原提案人同意，本案交常委會處理。

雷倩表示，會後她立即請律師詳細研究相關規定，今天向常委會報告，討論執行方案。在她認為，做為人民團體，會內民主是最高原則，雖然過去婦聯會並非如此。既然大家可以選擇「停止行政和解，直接面對公權力的調查及處分」，自然也可以選擇更換戰場指揮官。

雷倩表示，此刻，她想對今天到場的42位會員們說，謝謝您珍惜自己的責任親自出席；對18位委託出席的會員們說，我們瞭解您的辛苦。

雷倩說，她想對會內同仁們說：我對大家的承諾，向來就是絕不自己逃跑，留你們獨自面對政府公權力。我說我會陪同大家一同站立到最後一刻，至於這最後一刻，是改選是撤職或是行政處分，我無私無愧堂堂正正。若是改選，我絕不參選，若是撤職，我會在時限內全力協助大家善後。

雷倩並表示，她想對近日到會裡反覆協商如何讓各種服務不中斷的姊妹們及基金會工作人員們說，非常難過沒能讓你們獲得所需要的資源。希望政府寬待婦聯會，不凍結相關的業務經費。

她也想對許多榮民伯伯們說聲對不起。當我們在最後一刻爭到能將50億捐給榮民醫療作業基金的時候，眼前彷彿看到榮總大廳進進出出的您們，原想至少這筆捐款會用在您們最需要的地方。

雷倩婦聯會榮民
三民五虎　新榮 F4　宜中三劍客　再興雙塔 …… HBL 最經典組合回顧

相關新聞

婦聯會鷹派大勝利 雷倩：這就是赤裸裸的奪權

2018-01-31 23:48

以拖待變？婦聯會內外交迫 關關難過

2018-02-01 00:01

黨產會開鍘 查婦聯會4基金及振興醫院

2018-01-31 23:56

行政契約遭否決 雷倩要守城到最後一刻

2018-02-01 00:20

反簽派逼退主委：投降者無法領導作戰

2018-02-01 00:11

雷倩舌戰反簽派 婦聯會大會火爆

2018-02-01 00:08

林俊憲：辜嚴倬雲說對了 婦聯會資產不止380億

2018-01-31 23:16

和解破局後黨產會秒查婦聯會 國民黨：黑機關鬥人民

2018-01-31 19:41

潘維剛等人開記者會 要雷倩知所進退

2018-01-31 19:05

婦聯會投票逆轉 時力怒批「政府姑息」

2018-01-31 19:00

影／婦聯會氣氛火爆拒簽契約 380億資產將凍結

2018-01-31 18:34

政府重啟調查婦聯會 雷倩：預期攻擊強烈

2018-01-31 16:41

婦聯會協商破局 徐永明：葉俊榮下台謝罪

2018-01-31 16:32

張懸母親談海珠：婦聯會不能成為第一個投降者

2018-01-31 15:39

婦聯會投票不簽行政契約 黨產會派員查閱資料

2018-01-31 15:35

行政契約遭否決 潘維剛：雷倩應知道自己該負的責任

2018-01-31 15:26

行政契約案破局 黨產會首度進婦聯會調閱資料

2018-01-31 14:55

婦聯會行政契約案大事記

2018-01-31 14:42

行政契約案胎死腹中 雷倩：赤裸裸的奪權之戰

2018-01-31 14:38

綠委：黨產會應立即核定婦聯會為政黨附隨組織

2018-01-31 14:33

辜嚴倬雲請辭常委及委員 籲婦聯會自主轉型

2018-01-31 14:28

拒簽行政契約／辜嚴聲明 反對簽不清不楚的契約

2018-01-31 14:25

婦聯會拒簽行政契約／雷倩：願公義的神 看顧婦聯會

2018-01-31 14:23

婦聯會內鬥？雷倩：裝睡的人叫不醒

2018-01-31 14:22

挺簽行政契約／陳誠弟媳：不知辜嚴倬雲為何轉變

2018-01-31 14:20

影／婦聯會翻盤 拒簽行政契約 黨產會明天開鍘

2018-01-31 14:16

黨產會2月1日臨時會 預料禁婦聯會處分財產

2018-01-31 14:02

婦聯會決議拒簽行政契約 葉俊榮：遺憾但不撤免雷倩

2018-01-31 13:39

三方行政契約破局 婦聯會會員大會多數否決

2018-01-31 13:06

31：28！主戰派翻盤 婦聯會決議拒簽行政契約

2018-01-31 13:03

影／婦聯會大會陳誠弟媳挺雷倩 潘維剛轟割地賠款

2018-01-31 12:39

婦聯會行政契約爭議 辜嚴倬雲聲明反對簽不清不楚契約

2018-01-31 12:08

反對簽行政契約 潘維剛：什麼年代還割地賠款又為奴？

2018-01-31 11:51

婦聯會攻防 雷倩：行政和解是辜嚴倬雲手中推動

2018-01-31 11:40

挺婦聯會簽署行政契約 常委陳秦舜英：不知辜嚴為何轉變

2018-01-31 11:22

雷倩：婦聯會不簽行政契約 內政部恐接管

2018-01-31 11:18

潘維剛：婦聯會要團結在正義下 不是投降

2018-01-31 11:15

婦聯會會員大會 雷倩、潘維剛出席較勁

2018-01-31 10:46

獨家／行政契約不能簽 辜嚴倬雲說帖籲會員投下反對票

2018-01-31 09:58
看更多

熱門文章

軍公教加薪3% 黃國昌：高官加薪7%是什麼邏輯？

2018-01-31 16:13

看民調烏龍 宋楚瑜：若當年沒有假民調我總統早當完

2018-01-31 15:15

新台幣設計使用人物肖像 央行解釋兩大關鍵

2018-01-31 12:25

馬英九10萬張春聯被秒殺 黨內人士：不選北市長嗎？

2018-01-31 21:21

31：28！主戰派翻盤 婦聯會決議拒簽行政契約

2018-01-31 13:03

高志鵬辦新台幣設計競賽 鄧麗君成唯一入選肖像

2018-01-31 11:07

周刊：有空按摩沒空受訪 女主播暗酸余筱萍靠爸

2018-01-31 09:56

軍公教加薪3％後 樓地板金額改為33140元

2018-01-31 13:10

民進黨尾牙 蔡總統抽到的是...

2018-01-31 19:20

藍綠沒人了？這些老將回鍋參選 是解方還是瀉藥

2018-01-31 08:00

一句「小英栽培」 綠雙姝大和解 還把余天兒也扯進

2018-01-31 09:00

獨╱呂國華不選了！尊重黨提名林姿妙選宜蘭縣長

2018-01-31 09:41

蔡總統向姚文智說 「我如果偏心 我一定是偏著你」

2018-01-31 19:47

段宜康：2013民進黨黑道入黨潮 黃國昌汐止服務處主任最關鍵

2018-01-31 16:08

經濟部長知名度不到1% 林濁水驚嘆世界奇蹟

2018-01-31 16:53

【即時短評】主動與青年分手的蔡政府

2018-01-31 12:36

群聯勒索案外案扯小三 黃國昌：團隊已婉拒私事陳情

2018-01-31 10:47

張懸母親談海珠：婦聯會不能成為第一個投降者

2018-01-31 15:39

「姚姚」來了殺很大？ 柯P：不能當朋友也不會是敵人

2018-01-31 17:21

潘維剛等人開記者會 要雷倩知所進退

2018-01-31 19:05

獨家／行政契約不能簽 辜嚴倬雲說帖籲會員投下反對票

2018-01-31 09:58

鬆綁七休一、縮短輪班間隔 勞動部審查50行業可適用

2018-01-31 14:29

學員換穿短䄂軍裝披露敦睦艦隊去向 可能海外會合蔡總統

2018-01-31 09:56

姚立明助陣 姚文智：盼明天上班

2018-01-31 13:39

衝擊基層公務員士氣？ 高階公務員加薪逾4%

2018-01-31 18:52

韓國瑜3月7日表態選高市長 還有旅美教授也要選

2018-01-31 12:04

柯文哲前競選總幹事姚立明相挺 姚文智：內部政變

2018-01-31 11:58

阿振肉包連兩年為員工加薪 蔡英文接見表揚

2018-01-31 14:33

段宜康：陳裕仁曾當羅福助總幹事

2018-01-31 16:16

【重磅快評】住都中心有那麼急嗎？

2018-01-31 10:09

黃國昌質疑高官加薪7% 人事總處：鼓勵久任有前例

2018-01-31 18:20

反對簽行政契約 潘維剛：什麼年代還割地賠款又為奴？

2018-01-31 11:51

婦聯會決議拒簽行政契約 葉俊榮：遺憾但不撤免雷倩

2018-01-31 13:39

不戀棧！雷倩：婦聯會主委若是改選 我絕不參選！

2018-02-01 04:42

李來希喊話：軍公教退職所得 比照勞農保與物價連動

2018-01-31 21:19

莒光園地曝天弓三番號 多數網友挺發文者

2018-01-31 13:15

蔡英文：改革前面槍林彈雨 我一定站在最前面

2018-01-31 22:17

影／海軍左營外海獵雷操演 水下5分鐘罕見曝光　

2018-01-31 12:24

挺婦聯會簽署行政契約 常委陳秦舜英：不知辜嚴為何轉變

2018-01-31 11:22

林俊憲：辜嚴倬雲說對了 婦聯會資產不止380億

2018-01-31 23:16
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top