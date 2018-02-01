不戀棧！雷倩：婦聯會主委若是改選 我絕不參選！

2018-02-01 04:42 聯合報 記者 聯合報 記者 王寓中 ╱即時報導



婦聯會主委雷倩。記者胡經周／攝影 分享 facebook

婦聯會昨天召開臨時會員代表大會，否決與內政部、黨產會簽署行政契約，反簽方並臨時提案，要撤銷主張簽行政契約的婦聯會主委雷倩職務，展開婦聯會奪權之戰。

「我想對會內同仁們說：我對大家的承諾，向來就是絕不自己逃跑，留你們獨自面對政府公權力。我說我會陪同大家一同站立到最後一刻，至於這最後一刻，是改選是撤職或是行政處分，我無私無愧堂堂正正。若是改選，我絕不參選，若是撤職，我會在時限內全力協助大家善後。」會員代表大會面臨逼宮大戲後，雷倩深夜在臉書說出自己的心聲。

雷倩指出，昨天上午開婦聯會的會員大會，最終以贊成28：反對31：廢票1，沒有通過由常委會提出的行政和解案。原先臨危授命，任譏任謗的執行常委會決議，希望護送婦聯會平安轉型服務不打烊的想法顯然難再持續。

雷倩表示，事先她告訴同仁，這是一個內部民主的過程，務必以最專業的態度做好相關工作。但為了避免可能爭議，會員大會特別委請務實法律事務所柏律師，以及恆業法律事務所林律師、高律師到場提供法律意見、處理爭議或程序議題，並全程錄音錄影備查。會議開到一半，就有會務人員告訴我有人向外直播會場內容，立法院式的表演紛紛出爐，甚至有人蓄意鬧場，令人遺憾。

她表示，投票過後，有臨時動議建請改選常委會、再改選主委。律師們立即查考相關法規及婦聯會的章程後，對會員說明此案涉及章程修訂及其他各種程序，其執行十分繁複，需要詳細研商，有些且需由常委會提案。律師說明後，徵求原提案人同意，本案交常委會處理。

雷倩表示，會後她立即請律師詳細研究相關規定，今天向常委會報告，討論執行方案。在她認為，做為人民團體，會內民主是最高原則，雖然過去婦聯會並非如此。既然大家可以選擇「停止行政和解，直接面對公權力的調查及處分」，自然也可以選擇更換戰場指揮官。

雷倩表示，此刻，她想對今天到場的42位會員們說，謝謝您珍惜自己的責任親自出席；對18位委託出席的會員們說，我們瞭解您的辛苦。

雷倩說，她想對會內同仁們說：我對大家的承諾，向來就是絕不自己逃跑，留你們獨自面對政府公權力。我說我會陪同大家一同站立到最後一刻，至於這最後一刻，是改選是撤職或是行政處分，我無私無愧堂堂正正。若是改選，我絕不參選，若是撤職，我會在時限內全力協助大家善後。

雷倩並表示，她想對近日到會裡反覆協商如何讓各種服務不中斷的姊妹們及基金會工作人員們說，非常難過沒能讓你們獲得所需要的資源。希望政府寬待婦聯會，不凍結相關的業務經費。

她也想對許多榮民伯伯們說聲對不起。當我們在最後一刻爭到能將50億捐給榮民醫療作業基金的時候，眼前彷彿看到榮總大廳進進出出的您們，原想至少這筆捐款會用在您們最需要的地方。