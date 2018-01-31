婦聯會鷹派大勝利 雷倩：這就是赤裸裸的奪權

過半票數否決簽行政契約

婦聯會昨天召開臨時會員代表大會，六十位出席或委託他人的會員代表不記名投票，三十一票反對，二十八票贊成，一票廢票，以過半票數否決與內政部簽署行政契約，也正式宣告從去年七月二十四日展開的行政協商，最後以「破局」收場。

黨產會今行政處分「婦聯會是國民黨附隨組織」

行政院黨產會隨即展開調查，並將在今天正式做出婦聯會是國民黨附隨組織的行政處分。

婦聯會與內政部、黨產會進行三方行政協商，幾度歷經破局邊緣並撤換辜嚴倬雲主委職務的最後通牒，三方在去年十二月二十九日簽署備忘錄，包括婦聯會願捐新台幣三百四十三億元給國庫，旗下四個基金會將完成董事會改選，納入社會公益人士等，三方協定一個月內簽署行政契約。婦聯會昨天會員大會否決，行政契約仍「胎死腹中」。

依人團法規定，此案必須有過半的會員代表出席，且須有出席人數三分之二以上同意才算通過。婦聯會核定會員代表有六十九人，昨天大會有四十二位會員代表出席，十八位委託出席。

婦聯會昨天上午舉行會員代表大會，否決簽定行政契約，雷倩表示，有人想奪權主掌婦聯會。 記者胡經周／攝影 分享 facebook

重挫雷倩和常委會領導威信

簽署行政契約雖是婦聯會主委雷倩和常委會一致通過的決議，但卻在會員代表大會遭到過半否決，重挫雷倩和常委會領導威信。

會員代表、海基會前副董事長焦仁和的妻子談海珠在全案遭否決後，甚至臨時提案要求全面改選常委，並由新常委推舉新主委，要撤銷雷倩的主委職務。

雷倩會後直指，全案的問題在權力，誰要來主導婦聯會，才是關鍵，裝睡的人叫不醒，「最後這個提案就是赤裸裸的奪權」。她還點名請前常委潘維剛「不用這麼著急」，強調將送常委會討論，經會員代表大會修改章程後，再決定是否改選常委和主委。

潘維剛：是正義之聲的展現

潘維剛則反批，全案不僅達不到通過的三分之一門檻，連二分之一都不夠，所有會員代表決定自己的未來，這不是簡單的奪權說，「這代表正義之聲的戰勝與展現」。

鷹派大勝，潘維剛面帶笑容離去。 記者胡經周／攝影 分享 facebook

遭內政部撤換的婦聯會主委辜嚴倬雲昨天透過談海珠在大會上聲明，黨產會一再對外聲稱這是轉型正義的成功，婦聯會明顯被污名為國民黨附隨組織，一旦簽署行政契約，將使婦聯會蒙受「認罪協商」污名，「我不能夠接受」。

會員代表大會否決後，辜嚴倬雲再度發表聲明，對會員決議表示尊重，並宣布辭去常務委員及委員職務，只保留會員代表的資格。

葉俊榮：不會主動撤雷倩職

內政部長葉俊榮昨天對此深表遺憾，內政部強調，未來內政部會依照人民團體法及政黨法相關規定，持續輔導婦聯會轉型，並將尊重及配合黨產會辦理後續相關事宜。基於主委雷倩上任後，婦聯會的會務已陸續恢復運作，內政部不會主動撤免雷倩的職務。

黨產會今天將召開臨時委員會，正式認定婦聯會是國民黨附隨組織，接下來將針對婦聯會與其旗下四大基金會的財產和財務等，進行全面的調查，一旦證明是不當黨產，就將進行收歸國有的處分。