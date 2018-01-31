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林俊憲：辜嚴倬雲說對了 婦聯會資產不止380億

2018-01-31 23:16聯合報 記者丘采薇╱即時報導

婦聯會今天早上舉行會員代表大會並進行投票，最後以31票反對、28票贊成，決議否決與內政部、黨產會簽定行政契約。對此民進黨立委多呼籲黨產會認定為國民黨隨附組織，立委林俊憲表示，婦聯會拒簽行政備忘錄，正好，「我們拭目以待黨產會認定婦聯會為國民黨隨附組織。」

對於婦聯會前主委辜嚴倬雲強調「反對不清不楚的和解」，林俊憲說，辜嚴這番話倒是說對了，因為婦聯會資產絕對不止自估的380億元，請黨產會一定要打破這個潘朵拉的盒子。

婦聯會黨產林俊憲
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