林俊憲：辜嚴倬雲說對了 婦聯會資產不止380億

2018-01-31 23:16 聯合報 記者 聯合報 記者 丘采薇 ╱即時報導



婦聯會今天早上舉行會員代表大會並進行投票，最後以31票反對、28票贊成，決議否決與內政部、黨產會簽定行政契約。對此民進黨立委多呼籲黨產會認定為國民黨隨附組織，立委林俊憲表示，婦聯會拒簽行政備忘錄，正好，「我們拭目以待黨產會認定婦聯會為國民黨隨附組織。」

對於婦聯會前主委辜嚴倬雲強調「反對不清不楚的和解」，林俊憲說，辜嚴這番話倒是說對了，因為婦聯會資產絕對不止自估的380億元，請黨產會一定要打破這個潘朵拉的盒子。