黨產會開鍘 查婦聯會4基金及振興醫院

婦聯會臨時會員代表大會昨天否決與內政部簽行政契約；下午黨產會立即派出四名調查員到婦聯會調閱資料。 記者胡經周／攝影 分享 facebook 婦聯會昨天未通過與內政部簽署行政契約，處理婦聯會案隨即改由黨產會站第一線，並立即進入婦聯會進行調查，帶回會務資料；黨產會今天將召開臨時委員會，正式做出婦聯會是國民黨附隨組織的行政處分，要求婦聯會申報財產並禁止財產的處分。

對於婦聯會掀起撤換主委之爭，內政部則表示，基於新主委雷倩上任後，婦聯會的會務已陸續恢復運作，內政部不會主動撤免雷倩的職務。

在附隨組織處分後，針對婦聯會有無不當黨產，黨產會會另行召開正式聽證會，並根據聽證會等調查證據，決定是否命婦聯會財產移轉國有。至於婦聯會四大基金會，黨產會也將另外立案分別調查，就連四大基金會外的振興醫院等，都將在調查之列。

在行政契約案遭否決後，黨產會昨天下午立即派出四位調查員，首度進入婦聯會調查並帶回相關會務資料。但最敏感的帳冊等財務資料婦聯會暫未提供。黨產會允諾給婦聯會一到二周時間進行整理再陸續進行調閱。

黨產會發言人施錦芳表示，黨產會做出行政處分後，婦聯會應在四個月內完成財產申報，非經黨產會許可不能動支相關經費，除員工的薪水不受影響，其他公益支出，例如獎學金的發放等，都要經黨產會許可。

對行政契約案遭否決，內政部長葉俊榮表示強烈遺憾。據了解，葉俊榮前天曾召開內部會議，當時據婦聯會內傳來訊息，運作反簽約的力量是派人向會員代表收取委託書，不給委託書就不走人，葉俊榮因此已向核心幹部表示，他對此甚感遺憾，但畢竟內政部曾經努力過。

內政部表示，依政黨法第四十三條規定，政治團體應於政黨法施行後二年內修正章程轉換為政黨，屆期未修正者將被解散，因此婦聯會還要面臨修改章程或轉型的問題。