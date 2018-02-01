以拖待變？婦聯會內外交迫 關關難過

2018-02-01 00:01 聯合報 記者 聯合報 記者 王寓中



婦聯會臨時代表大會昨天否決與內政部簽署行政契約，陷入內外交迫處境。記者胡經周／攝影 分享 facebook 婦聯會臨時會員代表大會否決簽署行政契約後，馬上面臨一波波衝擊，除了被黨產會認定是國民黨附隨組織，內政部也喊出依政黨法轉型否則解散，接下來還有即將成立的促轉會加入清剿，婦聯會處境堪稱「關關難過」。

對此婦聯會已組成律師團，備戰司法大戰。但婦聯會在對外力抗民進黨政府前，對內誰來領導及如何團結是更大危機。一旦內部分裂，會務人員棄城而去，等不到最後公平正義來臨前，婦聯會恐怕就被自己人裂解。

昨天會員代表大會，反雷倩方雖成功否決簽約，但希望一併拿下會務主導權，卻因常委幾乎全數支持雷倩簽約主張，日後恐難有進展。換言之，反雷倩與挺雷倩五五波，雷倩還占有主委優勢，因此未來婦聯會內部若仍是執著於權力、權位和資源的角力，不用黨產會出手，已注定敗局。

黨產會當前首要目標，是凍結婦聯會所有資產與財務處分，婦聯會除非聲請假處分勝訴，否則將完全喪失自主性，黨產會儼然就會成為婦聯會的太上常委會、太上主委。接下來包括四大基金會的聽證調查，甚至振興醫院財務等，也都可能遭財產移轉國有，速度快慢完全取決公權力。而剛公布施行的政黨法要求政治團體轉換為政黨否則解散，更是婦聯會能否存續的關鍵核心。

反簽派希望用司法訴訟、社會輿論及訴諸國際等方式，對抗民進黨政府不公不義，等年底甚至二○二○總統大選情勢逆轉後，趁勢再起。但以當前在野黨欲振乏力的政治情勢，以拖待變能否讓婦聯會翻轉？當年在風雨中成立的婦聯會，能否度過今日的狂風巨浪？不論對婦聯會的鴿派鷹派，都是莫大挑戰。