雷倩舌戰反簽派 婦聯會大會火爆

2018-02-01 00:08 聯合報 記者 聯合報 記者 王寓中 、鄭媁／台北報導



婦聯會昨天舉行臨時會員代表大會，婦聯會主委雷倩舌戰反簽派，但表決結果仍否決簽署行政契約。記者胡經周／攝影 分享 facebook 婦聯會昨天召開臨時會員代表大會，簽署行政契約案最後遭到過半出席會員代表否決，雖然反簽派掌握絕對優勢，但過程中反簽派與主委雷倩數度唇槍舌戰，在反簽派發難提案撤銷雷倩主委職務時，雙方更是直接交火，互不相讓。

婦聯會共七十四名會員代表，昨天六十位代表參與投票，其中十八人委託其他會員代表代為投票，不過其中一張委託書因投票進行到最後才拿出，經在場內政部官員認定不能投票。投票結果三十一票反對，二十八張贊成票，未達出席代表三分之二，簽行政契約案遭否決。但在七位常委中，扣除已請辭的前副總統蕭萬長夫人朱俶賢，其他六位常委都贊成簽行政契約，包括前副總統陳誠的弟媳陳秦舜英、陳幸、趙徐林秀、史美暢、蔡孔如明、閻初。

以會員代表身分出席的國民黨主席吳敦義夫人蔡令怡、副主席郝龍斌夫人高閬仙、前主委辜嚴倬雲的女兒辜懷如、前常委潘維剛、海基會前秘書長焦仁和之妻談海珠、前立委穆閩珠，以及行政院前院長孫運璿女兒孫璐西等人，都投下反對票。

潘維剛等人發難 要求撤換雷倩

昨天投票前，高齡九十五歲的陳秦舜英在雷倩陪同下抵達會場，面對婦聯會內訌，陳秦舜英說，「你心寒不心寒，若你是我，你是什麼感覺？」

會上反對方否決簽行政契約後，談海珠、潘維剛等人發難要求撤除雷倩主委職務，雷倩裁示交常委會討論後續修章程等程序後再決定，引發反簽派不滿，雷倩直接回說，「我走當然最容易，但我一走，誰要召集會議？誰來保護現在的員工？」她也要潘維剛「不用急」，「等適當的時候，妳是可以來當這個主委」，但在尚未平順度過未來之前，她不能先辭。

此時葉慶元要發言，但因葉是四大基金會而非婦聯會委任律師，雷倩直接制止，還對葉說「對不起，我現在不會讓你發言，因為你要教訓我，現在我不會讓你發言」，挺雷倩的代表跟著鼓譟，氣氛火爆。