行政契約遭否決 雷倩要守城到最後一刻

婦聯會主委雷倩表示，她不會讓同仁去承擔他們不該承擔的事，之後才會離開這個崗位。 中央社 分享 facebook 婦聯會昨天決議否決簽署行政契約，主委雷倩會後受訪一度哽咽表示，後續由何人主導婦聯會是目前最重要的問題，「這是赤裸裸的奪權」；她感嘆，委員們高高興興離開，認為自己封殺了一個不喜歡的案子，承擔守城結果的同仁卻要面對公權力壓迫，「我會掩護他們到平安的地方，才會離開這崗位」。

過去在行政和解期間，相關調查停止半年之久，在行政契約遭否決簽署後，黨產會昨下午即派四名調查人員到婦聯會調閱會務及財務資料。雷倩表示，因財務、會務資料分量多，她們已要求寬限期，婦聯會將陸續準備相關清單。

雷倩表示，婦聯會即將面臨後續調查，無論是「黨產條例」、「促轉條例」都有相關法律責任，已請律師通知同仁相關資料保全的法律責任。由於部分會務資料時代久遠，很多是過去婦聯會拒絕交出的，未來她會在婦聯會開闢一個房間，讓所有會員都能參閱資料，以免日後被斷章取義。

雷倩並說，已向黨產會表達，希望婦聯會若資產被凍結，員工薪資不要成問題，若是合理的清寒獎學金等支出，希望黨產會能從寬認定。

談到投票結果，雷倩哽咽表示，因為得知對方強力動員，以為贊成簽行政契約的一票都沒有，會務人員都哭了，最後有廿八票贊成，同仁都覺得比想像的好，相信大家會慢慢相信，婦聯會自主積極轉型為公益組織，才是最負責的選擇。

雷倩表示，她臨危受命承接的是幾乎打不贏的仗，「我盡心做到最好」。

至於內部鷹派提案，要求撤換雷倩主委職務，雷倩說，婦聯會目前沒有可以處理該議案的章程，須召開常委會修改章程；該案改建議案已送常委會處理，一切「照步走」。