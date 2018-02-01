反簽派逼退主委：投降者無法領導作戰

婦聯會昨召開會員代表大會，潘維剛（右）質疑主委雷倩力推的行政契約被否決，難道不應下台負責？記者胡經周／攝影 分享 facebook 婦聯會昨天舉行會員代表大會，簽署行政契約案遭到否決。前主委辜嚴倬雲在會後宣布辭去常委及委員職務；反對簽約的常委潘維剛、談海珠等人則於晚間舉行記者會，強調「主張投降的人無法領導作戰」，質疑婦聯會主委雷倩力推的行政契約被會員否決，難道不應下台負責？

談海珠是海基會前秘書長焦仁和之妻，歌手張懸（本名焦安溥）的母親，她昨天在臨時代表大會上，代為宣讀前主委辜嚴倬雲的聲明。辜嚴倬雲強調，自己數十年來參與婦聯會的會務，不為個人私利、不計個人榮辱，至此已完成歷史性的任務。呼籲婦聯會尊重全體會員不簽署行政契約的共同決定，專心致力從事自主轉型。

昨天有會員代表在會中臨時提案，要求撤換雷倩，但最後提案變成建議案，雷倩說會「守城到最後一刻」，內政部則說不會主動撤換雷倩。潘維剛及談海珠等反簽約派昨晚臨時召開記者會，要求雷倩對她提出的簽署行政契約案遭到否決負責。

潘維剛說，雷倩先前曾說如果契約不通過就可能離開，如今多數會員代表已經否決契約，黨產會又已開始展開法律動作，卻未看到雷倩有所動作，難道是坐以待斃？

辜嚴倬雲的委任律師葉慶元說，雷倩在行政契約被否決後堅持留下，令多數委員訝異。他質疑，雷倩先前批評串連反對契約的人有如「禿鷹」，現在看來誰才是戀棧的禿鷹？且昨天在會上面對要求補選常委、擴大參與的提案，雷倩卻不處理，逕自宣布散會。他呼籲雷倩「懸崖勒馬」，讓婦聯會儘快進入戰鬥狀態。

談海珠說，先前聽了雷倩針對行政契約內容的說明會後，就覺得不對，「難道要像汪精衛，打不過日本人就投降？我們不能接受這種罪名」，強調不能讓婦聯會成為民進黨政府假借轉型正義清算之下的第一個投降者。