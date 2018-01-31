雷倩面對撤主委提案 籲潘維剛不用急

2018-01-31 16:40 中央社 台北31日電



婦聯會主委雷倩。聯合報系記者胡經周／攝影 分享 facebook

婦聯會今天決議不簽署行政契約，會中有人提案撤換主委雷倩，認為雷倩的主張和結果不同，應負責。雷倩說，要撤主委需修改章程，籲婦聯會會員潘維剛不用著急。

中華民國婦女聯合會今天上午召開臨時會員代表大會，經投票表決結果，28票贊成，31票反對，1票廢票，決定不與內政部、不當黨產處理委員會簽署行政契約。

會員代表大會上午10時召開，表定開到12時，不過直到下午1時，投票結果才出爐。婦聯會會員代表談海珠受訪表示，討論過程平和，大家就事論事，內部雖有不同意見，但做成決議後，就團結一致對外。

是否有人提出撤換主委？反對簽署行政契約的婦聯會會員潘維剛說，有人有提出來，最後變成建議案。

前海基會副董事長焦仁和的夫人、歌手張懸的母親談海珠說，有會員覺得這案子的結果跟主委雷倩的意見不同，雷倩是否應負責任，「應該要怎麼樣做，她自己應該知道」。至於討論結果，談海珠不願多談，她說，後來就沒討論了。

雷倩被問到撤主委一事時表示，請潘維剛不用著急，按照章程沒有可以處理提案（撤主委）的章程，若一定要照她們提案，就要開常委會修改章程才能做這件事，請她們不用這麼緊張，「這個位置若真的要，章程得先修改」，此案是送常委會處理，並非不處理。

雷倩說，她所做的事情凡事照步來，沒有任何包袱，要查帳也攤開。

是否會自行請辭？雷倩說，她要保護她的員工到安全的地方，不曉得員工會做什麼決定，事實上婦聯會也很有可能自行解體，若大家一一辭職，婦聯會就是自行解體，大敵當前若把城門打開自己逃跑，她哽咽地說：「我一直勸我的員工要守城到最後一刻，我們可以被殺頭但我們不會逃跑。」

一旁的婦聯會人員說：「我們員工都和雷主委站在一起，我們非常支持她。」

雷倩指出，婦聯會解體，原因是無法團結對外，團結從來不是問題，權力才是問題，誰要來主導婦聯會，便成主要原因，不是團結的問題，裝睡的人叫不醒，「最後這個提案就是赤裸裸的奪權」。

談海珠說，今天會中的臨時提案是討論要增加常委人數，按照規定常委有11名到15名，但現在只有7名，有一個要辭還沒辭成，增加常委是希望增加民意基礎。

前主委辜嚴倬雲在會後發表新聲明，對會員決議表示尊重，並宣布辭去常務委員一職。

婦聯會因無法交代勞軍捐流向，去年與內政部、不當黨產處理委員會展開協商，三方於去年12月29日簽署備忘錄，包括婦聯會願捐新台幣343億元給國庫，旗下4個基金會將完成董事會改選，納入社會公益人士等，並於一個月內簽署行政契約。