政府重啟調查婦聯會 雷倩：預期攻擊強烈

2018-01-31 16:41 中央社 台北31日電



中華民國婦女聯合會主任委員雷倩。聯合報系記者胡經周／攝影 分享 facebook

中華民國婦女聯合會主任委員雷倩今天表示，簽署行政契約遭否決，已經接到政府通知立刻重啟調查；下一輪攻擊非來自內部昔日同志，而是民主進步黨政府，預期會非常強烈。

婦聯會上午10時召開臨時會員代表大會，74名會員代表親自出席及委託合計60人，經過約2個半小時討論，採無記名投票方式表決，最後以28票贊成，31票反對，1票廢票，決定不與內政部、不當黨產處理委員會簽署行政契約。

雷倩會後受訪表示，婦聯會委員封殺自己不喜歡的案子，高興離開後，會務人員要面對公權力壓迫；已經接到政府通知立刻重啟調查，黨產會要到婦聯會收取資料，她已請律師保護同仁，她會陪著至少掩護他們到平安的地方，才會離開崗位。

媒體追問是否告一段落後辭職？雷倩說，她不曉得婦聯會員工生涯決定，如果一一辭職，婦聯會可能自行解體，她不願見到，會盡力保護。如果大家辭職，就是把城門打開、自己逃跑，她勸大家要守城到最後一刻，可以被殺頭、不可以逃跑。

面對政府公權力將介入，雷倩說，簽署行政契約遭否決後，要看政府會繼續對婦聯會做什麼動作，現在是被動接受下一輪攻擊的狀態，預期會非常強烈，這個攻擊不是來自內部昔日同志，而是來自民進黨政府。

雷倩表示，婦聯會過去拒絕交出相關會務資料，如果要被迫提供，她會在婦聯會另闢會議室，讓會員參閱，因為一旦被斷章取義或扭曲攻擊，會員才有資料佐證，有效防禦。

雷倩說，面對黨產會可能會有強硬的行政處分，她還是希望有一天婦聯會能到公益、安全、繼續擦亮招牌的地方。

談到投票結果，雷倩哽咽表示，同仁都覺得比想像的好，因為昨天得知對方強力動員，以為1票都沒有，會務人員都哭了，面對龐大組織、排山倒海的壓力，最後有28票贊成簽署，相信大家會慢慢相信，婦聯會自主積極轉型為公益組織，才是最負責的選擇。

後續是否再與內政部協商，雷倩表示，內政部民政司長林清淇等內政部人員今天都在會議現場，她不知道內政部是否願意與婦聯會協議，因為內政部知道婦聯會無論怎麼協議，最後會被劇烈的政治動員改變結果，恐怕不一定能取得信任再協商。

談到近日心情，雷倩表示，她臨危受命擔任守城人員，承接的是幾乎打不贏的仗，「我盡心做到最好。」