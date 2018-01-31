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婦聯會員大會醞釀「奪權」 雷倩：明天過後，我心如秤

2018-01-31 02:17聯合報 記者王寓中╱即時報導

婦聯會主委雷倩。記者許正宏／攝影
婦聯會主委雷倩。記者許正宏／攝影
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婦聯會會員代表大會今天上午召開，將議決是否與內政部簽署行政契約，面對極不利處境，婦聯會主委雷倩昨天深夜在臉書貼文，她表示，昨晚和一位支持的姊妹共同祈禱，雖不知今日將如何，仍盼今天的結果是讓婦聯會能夠行公義、好憐憫、存謙卑的心，與有需要的百姓同行。

會員大會前一晚，雷倩指出，今天大會，有人醞釀翻盤，有人醞釀奪權。會員大會前夕，風雨中的寧靜。

雷倩指出，婦聯會過去兩年遭民進黨立委發動各種政治攻擊，政府在釐清勞軍捐及調查是否有不當黨產過程中，也已調閱所有銀行帳戶、取得大量會務及財務資料，形勢極為險峻。

她表示，今天將由婦聯會的會員們共同商討議決擺在眼前的一個建議兩個選擇：

建議是：委託獨立查帳、以自清回應外界質疑

選擇一：拒絕行政和解、直接面對政府調查或處分

選擇二：簽署行政契約、積極轉型為純公益組織

雷倩表示，無論明天決定如何，婦聯會自創立以來，一直是個團結一心、敬軍愛國、為民服務的優質團體。我們的選擇，會決定婦聯會的命運；而民進黨政府如何對待此一具有歷史高度的組織，也必會受國際矚目！明天過後，被檢驗的不止是婦聯會，更是台灣的民主價值。願公義的神保佑台灣，看顧蔣夫人在衪心意裡創建的婦聯會！

雷倩表示，1978年12月16日美方半夜通知蔣經國總統將與台灣斷交，第二天全台震動恐慌。在台大就讀的她當週正好排定主日在教會獨唱「我不知明日將如何」。那天氣氛極為凝重，當唱到「許多事明天將臨到，許多事難以明瞭；但我知主掌握明天，祂必要領我向前」，她看到台下的長輩們紛紛拭淚。

雷倩的「我不知明日將如何」：

I dont know about tomorrow

I just live for day to day

I dont borrow from the sunshine

For its skies may turn to gray

I dont worry oer the future

For I know what Jesus said

And today Ill walk beside Him

For He knows what lies ahead

Many things about tomorrow

I dont seem to understand

But I know who holds tomorrow

And I know who holds my hand

我不知明日將如何，每時刻安然度過；

我不求明天的陽光，因明天或轉陰 。

我不為將來而憂慮，因我知主所應許；

今天我必與主同行，祂深知前途光景。

（副）許多事明天將臨到，許多事難以明瞭；

但我知主掌握明天，祂必要領我向前。

婦聯會雷倩民進黨
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