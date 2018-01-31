婦聯會簽行政契約料破局 反方擬拔雷倩

2018-01-31 00:29 聯合報 記者 聯合報 記者 王寓中 ／台北報導



婦聯會委員員潘維剛（中）昨天舉行記者會，反對簽署行政契約，並簽署向行政契約說不的聲明，前主委辜嚴倬雲的委任律師嵇珮晶（右二）也出席。 記者邱德祥／攝影 分享 facebook

婦聯會今天召開會員代表大會議決是否與內政部簽署行政契約，在反對方掌握過半會員絕對優勢下，形同已提前宣告行政契約案「終止」，同時向民進黨政府「宣戰」。行政院黨產會明天就將召開臨時委員會，正式做出婦聯會是國民黨附隨組織的行政處分，但今天下午就將重啟調查，向婦聯會全面調閱會務和財務資料。

據了解，反對簽行政契約的一方掌握過半婦聯會會員代表後，除會在今天大會上推翻簽署行政契約案，也將提出臨時提案，要求全面改組常委會，重新推舉主委，直接拔除婦聯會主委雷倩的職務，將婦聯會「全部換血」。

婦聯會今天將召開會員大會，主委雷倩昨天請求會員們在臨時大會上出席開會。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 對民進黨政府可能今天就將展開調查，雷倩昨天交代會務人員整理婦聯會相關財務與會務資料，不可隱匿或銷毀，以免背負法律責任。資深會務人員表示，婦聯會會務和財務資料一旦全部公開，也只能交由社會公評。

了解會務人士昨天指出，婦聯會靠前人累積了大量資產，但多年來的孳息和股利流向，也勢必成為未來黨產會調查重點；包括是否如外傳流到與辜家關係密切的基金會、是否有捐助給與國民黨有關的基金會，以及會務經費是否用於支應私人用途等。

該人士表示，辜嚴倬雲日前聲明稿承認以婦聯會的資產購買台泥股票，並稱是因為這樣的投資對婦聯會的資產有保障，但婦聯會常委曾反對一直持有台泥股票的作法。

辜嚴倬雲委任律師葉慶元駁斥，指這些質疑根本是在混淆視聽。他強調，辜嚴倬雲的帳目清清楚楚，絕對禁得起檢驗，包括投資台泥股票在內，都是坦蕩蕩，光明磊落，辜嚴日前聲明都已說明，不僅如此，她還主動要求四大會計師事務所進婦聯會查帳，以昭公信，會務人員講什麼簽行政契約是為保護辜嚴，更是言過其實，「如果辜嚴怕查帳，早就和民進黨政府簽行政契約，不會反對到現在」。

資深會務人員指出，婦聯會總會一旦停擺，連後續的司法訴訟能不能打下去都有問題。