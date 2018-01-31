潘維剛、雷倩 交火到最後一刻

2018-01-31 00:31 聯合報 記者 聯合報 記者 王寓中 ／台北報導



為了婦聯會要不要簽署行政契約一事，雷倩(左)與潘維剛(右)針鋒相對。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

婦聯會今天將開會議決是否簽署行政契約，贊成和反對雙方昨天交火到最後一刻。婦聯會主委雷倩表示，簽行政契約不是認罪投降，而是行政和解，目的是為婦聯會保留一定元氣，徐圖後進；婦聯會委員潘維剛表示，婦聯會非附隨組織，沒有不當黨產，為什麼要簽行政契約？她並說，有一派認為受到政府壓力，只好投降，「我們是正義奮戰到底派」。

雷倩表示，目前有兩套備案。若今天決定簽行政契約，會務繼續進行，如果不簽，內政部與黨產會將做出行政處分。她強調，今天大會由婦聯會會員自主決定未來，如果大家決定拚個你死我活，承受政府公權力，繼續作戰，「我們也尊重」。雷倩坦承，對今天開會結果，感到「悲觀」。

會員代表大會前夕，前主委辜嚴倬雲委任律師嵇珮晶昨天出面表示，辜嚴倬雲的立場很清楚，就是反對簽不清不楚的行政契約。

嵇珮晶表示，婦聯會開啟協商的三前提為確定婦聯會非附隨組織、確定婦聯會沒有不當黨產、全面解決所有爭議，但現在婦聯會是否為附隨組織或有沒有不當黨產變得不清不楚，結果傷害婦聯會的歷史地位，因此辜嚴倬雲不能同意。

雷倩反駁說，「去年七月二十四日是辜媽媽親自發公文給內政部，同意簽上一個『版本不清不楚』的合約。」她希望辜嚴倬雲今天出席會議，婦聯會會溫暖地歡迎，辜嚴倬雲有選票，如果做出拒簽行政契約的具體訴求，會員聽到辜嚴倬雲想法後，會做公決。

雷倩表示，她對今天結果感到「悲觀」，所有過去曾表達贊成這條路的都被勸說、不能來參加會議，或要交出委託書；有組織介入在收委託書，用人情壓力、甚至謊言方式徵求委託書。若決定不簽行政契約，後續是否採司法途徑因應？雷倩表示，可能釋憲、司法訴訟或行政訴訟，但以紅十字會等其他前例來看，緩不濟急；若行政契約遭否決，政府公權力介入，婦聯會有沒有獨立資格與政府奮戰，這部分還不確定。