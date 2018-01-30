黃智賢：簽行政契約是跪地投降 婦聯會膝蓋不能彎

2018-01-30 21:48 聯合報 記者 聯合報 記者 黃國樑 ╱即時報導



政治評論人黃智賢。圖／擷自臉書黃智賢世界 分享 facebook 政治評論人、作家黃智賢說，婦聯會當然不該投降，婦聯會被民進黨追殺，不是婦聯會的事。所有關心自己人權的，都關注。

她在臉書上表示，婦聯會內部意見，分成雷倩堅持跟內政部簽行政契約，和潘維剛及辜嚴倬雲認為的，應該跟內政部和黨產會打官司這兩派。婦聯會當然應該捍衛自己的權益和尊嚴。但更重要的是，捍衛台灣民主最後的底線。

她說，行政契約一簽，就遂了民進黨的私心，婦聯會成為違法違憲可以得逞的樣板。幾百億數十年累積的善心，直接變成民進黨可以操控的政府「作業基金」。立委完全管不著，行政權可以歡欣分派。

黃智賢表示，現在各種放話和謠言不斷。說什麼國民黨介入。但這種謠言，使人發笑。國民黨哪來的膽子和能力介入婦聯會，要婦聯會別投降 ?若說到國民黨，雷倩和潘維剛，確實都當過國民黨立委。那怎樣 ?

她說，小英基金會和凱達格蘭，和其他千百個綠營政治人物成立的基金會，夠不夠綠 ?要不要財產充公 ?要不要政府指派董事 ?

黃智賢說，簽行政契約，跪地投降，交出343億財產，解散婦聯會。還破紀錄，讓政府指派三分之一董事。究竟為了什麼 ?如果不是認罪，為什麼要這麼做 ?如果這不是投降，什麼才是投降 ?

如果婦聯會光明磊落，當然可以像辜嚴倬雲和潘維剛一樣，堅定的對抗這個不公不義的流氓政府。

黃智賢表示，婦聯會在鋼刀下投降，換來什麼 ?換到違法違憲的黨產會大獲全勝，奪人財產，指人為寇，還重兵入城，永遠掌控。連國民黨都沒有解散，被指為附隨組織的婦聯會，就迫不急待自己解散了 ?如果黨產會的「溯及既往70年」，「有罪推定」，這樣違憲的納粹法條，最終可以得勝。那就是台灣民主的最後一戰。沒有民主法治了。那人民還能不起來捍衛自己的民主和人權 ?

她認為，潘維剛主張由四大會計師事務所查帳，這有什麼不可以 ?我們聽過，主戰派被當權者用種種手段威嚇。不准戰。因為民進黨知道，進入司法訴訟，民進黨會輸。因為民進黨畢竟不能讓台灣，徹底成為她的禁臠。

她說，管中閔任台大校長案，和教育部強奪國語日報案。社會反彈和法院一審，都證實了民進黨再怎麼囂張，台灣幾十年的民主法治淬鍊，畢竟，還不能被民進黨一夕之間打爛了。所以用威嚇逼簽降書，才是最佳算盤。趕緊把343億資產搶在手裡。等著用錢哪。

黃智賢最後並指出，如果蔣宋美齡還在，她會不會對台獨的民進黨投降 ?蔣宋美齡和婦聯會沒有對不起台灣。辜家是蔡英文的恩人。蔡英文要忘恩負義，是她的事。婦聯會的膝蓋，不能彎。