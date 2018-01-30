雷倩：簽行政契約不是認罪投降 而是行政和解

2018-01-30 15:53 聯合報 記者 聯合報 記者 王寓中 ╱即時報導



婦聯會主委雷倩。 聯合報系記者許正宏／攝影 分享 facebook

婦聯會明天將召開會員代表大會，婦聯會前主委辜嚴倬雲上午透過委任律師出面，反對簽不清不楚的行政契約，婦聯會主委雷倩中午表示，簽行政契約不是認罪投降，而是行政和解，行政和解是婦聯會保留一定元氣徐圖後進的路，如果不簽，那就只好硬碰硬，面對政府公權力大刀。

面對辜嚴倬雲出手，雷倩說，「去年7月24日是辜媽媽親自發公文給內政部，同意簽上一個版本不清不楚的合約。」

針對辜嚴倬雲出手是否影響其他會員，雷倩說，完全不會，辜嚴倬雲明天如果願意親自到現場做具體呼籲，很多會員會贊同辜嚴倬雲的意見，對行政契約投反對票。

媒體詢及辜嚴倬雲已許久未公開露面，雷倩表示，辜嚴倬雲去年10月19日出國後，整個情況丕變，之後辜嚴倬雲透過律師或聲明稿方式，提出很多聲明，「去年10月19日之後，辜媽媽和婦聯會沒有像她以前那樣朝夕與共的直接接觸是事實。」

雷倩表示，目前已經準備兩套備案，如果明天會員大會決定簽行政契約，會務繼續進行；如果不簽，內政部與黨產會將做出行政處分。不管簽或不簽，希望在巨大壓倒性的兵力下，平順轉進，有效減少在戰場上的傷亡。

她強調，明天大會由婦聯會會員自主決定未來，如果大家決定拚個你死我活，承受政府公權力，繼續作戰，「我們也尊重」。目前已經在做第二個備案，著手整理婦聯會財務與會務資料，避免婦聯會員工遭打壓。

雷倩表示，婦聯會內部完全沒有內鬨，只有立場的不同，她沒有黨派考量，只有一個任務，就是把婦聯會保護好，讓婦聯會平安轉進，降低傷害，其他考量不在她任務之內。

若決定不簽行政契約，後續是否循司法途徑？雷倩表示，可能釋憲、司法訴訟或行政訴訟，但以紅十字會等其他前例來看，緩不濟急。若行政契約遭否決，政府公權力介入，婦聯會有沒有獨立資格與政府奮戰，這部分還不確定。