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婦聯會兩派開戰 雷倩哽咽：退此一步 即無死所

2018-01-29 23:49聯合報 記者王寓中／台北報導

婦聯會彷彿被另外一群禿鷹狙擊」

婦聯會會員代表大會前夕，主戰派全力反撲，主張與民進黨政府簽行政契約的婦聯會主委雷倩昨天舉行記者會說，婦聯會現在彷彿是被另外一群禿鷹狙擊的公司，「我們好像在沙灘上，所有人都希望你們趕快去死」。

婦聯會明開會員代表大會決定是否簽署行政契約，雷倩昨天舉行記者會，懇求會員姊妹排除...
婦聯會明開會員代表大會決定是否簽署行政契約，雷倩昨天舉行記者會，懇求會員姊妹排除萬難出席開會，她甚至數度哽咽落淚。 記者許正宏／攝影
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針對婦聯會未來及個人去留，她兩度哽咽說，她已經答應所有婦聯會同仁，「我們不是城門打開、棄城投降的人，如果政府的鐵騎一定要走進婦聯會，我們都會一同站立到最後一刻，我們同舟一命，一同站立到最後一刻。」

簽約若遭否決 是否請辭主委？

對於若明天大會行政契約簽署遭到否決，她是否請辭主委？雷倩表示，如果被認定為附隨組織，婦聯會應該沒有很長的時間可以因應，且按照婦聯會章程，若常委辭職，沒有機制可以改選，將由內政部指定人員處理，因此，所有常委們都決定會一起站在這裡。至於若遭內政部撤換主委職務，她說，婦聯會將會群龍無首、毫無招架之力、任人宰割，這在台灣非無前例可循，她不希望這件事情發生。

雷倩表示，今天有這麼多風雨，讓婦聯會無法順利轉型，對婦聯會本身是打擊，內政部、黨產會後續可能祭出行政處分，婦聯會將籌組律師團，因應未來可能被調查以及訴訟等後果。但她也沉痛表示，她對婦聯會的未來還有沒有生機，感到悲觀。

雷倩指出，臨時會員大會已確定難以順利進行，反對方不但杯葛翻案，她昨天還接到威脅性的律師信，包括潘維剛等三位會員委請律師以信函警告會務人員，不能有超出章程與人民團體法的行為，否則恐涉及偽造文書、背信的風險，並要求會議決議時，採記名投票方式行使表決權。

記名投票「這絕對不會接受」

她表示，記名投票是立法院亮票的手法，許多政治上為表達忠誠的手段，但婦聯會在重大生死存亡的關鍵，一定要用最民主方式，以無記名進行，「這個要求絕對不會接受」。她呼籲所有婦聯會員工，會以最專業態度進行三十一日的會員代表大會。她表示，婦聯會會員現已被複式動員，一是收委託書；二是要求對案子清楚的人不要前來，以免造成一面倒的局勢。不過對於傳聞有政黨介入問題，雷倩說，她從未從她口中說出任何一個政黨的名字，但的確有人在收委託書，這是事實，沒必要隱瞞。

雷倩對會員代表做出最後喊話，她「懇求」已委託他人出席的姊妹們，務必要排除萬難到婦聯會一起做出最正確的選擇，「此時妳們有責任，因為很可能退此一步，即無死所。」

婦聯會雷倩內政部
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