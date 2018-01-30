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婦聯會若翻盤 黨產會隔天火速開會處分

2018-01-30 00:09聯合報 記者王寓中／台北報導

婦聯會簽訂行政契約恐生變，黨產會發言人施錦芳昨表示，除非婦聯會隱匿財產，否則不知...
婦聯會簽訂行政契約恐生變，黨產會發言人施錦芳昨表示，除非婦聯會隱匿財產，否則不知道在擔心什麼？ 圖／聯合報系資料照片
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婦聯會卅一日會員代表大會若未通過與內政部簽署行政契約，據了解，黨產會最快二月一日就有可能召開臨時委員會，認定婦聯會是國民黨附隨組織。黨產會發言人施錦芳昨天受訪則表示，若婦聯會簽訂行政契約，除非有隱匿財產，黨產會已承諾不再對婦聯會進行調查，「如果婦聯會坦蕩蕩，不知道在擔心什麼？」

施錦芳接受中央社訪問時指出，婦聯會不是生產單位，一個基金會能有如此龐大的資產，就因為過去在威權體制下跟執政的國民黨有強烈連結，才能徵收勞軍捐累積財富；如果最後行政契約破局，黨產會將以「最快速度」召開臨時委員會，一旦認定婦聯會為國民黨附隨組織並做成行政處分，屆時婦聯會被認定屬不當取得的財產，將會被凍結，並在一定期間內移轉為國有。

婦聯會主委雷倩在昨天記者會上強調，堅拒任何查帳條款和資料移交條款，是婦聯會行政協商最後堅不讓步的底線。據了解，一旦黨產會做成行政處分，除會要求婦聯會申報資產並凍結約三百八十億元資產，也將進行全面查帳。婦聯會資深會員指出，一旦婦聯會財務「潘朵拉」盒子被打開，不只婦聯會前主委辜嚴倬雲將接受嚴酷檢驗，若干曾向婦聯會伸手的國民黨政治人物也可能會受到衝擊。

婦聯會主事者透露，婦聯會曾補稅高達七千萬元，一旦被查帳，包括婦聯會過去資產的運用有無依規定申報、資產的運用是否經常委授權或是私人主導，都會被依人團法規定檢驗。

辜嚴倬雲日前公開聲明中提及自己持有台泥股票及捐助辜公亮基金會一事。據了解，雷倩當天看到聲明忍不住向幕僚形容自己當下真想「去撞牆壁」，雷倩隨即在當天要求幕僚做協商破局的最壞打算。

據了解，黨產會與婦聯會第一次協商時，就提及辜嚴倬雲持有台泥股票一事，除了市值達五億外，還質疑進場買股票的時間，以及相關財務運用是否受到常委會監督。此外，婦聯會捐助辜公亮文教基金會興建表演廳案，據了解金額非十億元而是廿億元，常委會作出否決決議，是因捐助的時間點就在去年黨產會針對婦聯會召開聽證會的「最敏感時刻」 。

據了解，對行政契約可能破局，有婦聯會中、基層員工昨天直接向民進黨政府請求協助，質疑反對簽約一派的訴求正當性。

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