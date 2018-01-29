雷倩：31日大會變成爭奪委託書戲碼

2018-01-29 15:58 中央社 台北29日電



中華民國婦女聯合會主任委員雷倩今天表示，31日的臨時會員大會已經變成上市公司爭奪委託書的戲碼，婦聯會會員能否獨立選擇未來的方向，令人感到悲觀。

雷倩下午在婦聯會召開記者會表示，現今由於各方勢力介入，讓31日的臨時會員大會看來已經變成上市公司爭奪委託書的戲碼，婦聯會會員能否獨立選擇未來的方向，令人感到悲觀。她有責任與必要，說明婦聯會常委會過去所做決定的原因，向歷史負責。

雷倩說，面對時空背景、法規環境、社會氛圍的轉變，常委會明白原先以政治團體登記的組織必須轉型，但在槍彈、鐵鎚與木棒之間，在許多組織例如紅十字會、救國團，陸續被強勢政府運用公權力或被廢法或被凍結資產的此刻，要如何保住公益性的婦聯會？

她表示，更重要的是，面對民進黨鷹派作為，如何才能確保婦聯會的歷史不被糟蹋，尊嚴不被扭曲。

婦聯會因無法交代勞軍捐流向，去年與內政部、不當黨產處理委員會展開協商，三方於去年12月29日簽署備忘錄，包括婦聯會願捐新台幣343億元給國庫，旗下4個基金會將完成董事會改選，納入社會公益人士等，並於一個月內簽署行政契約。

三方協商的行政契約文本大致底定，婦聯會31日將召開會員代表大會，討論並表決是否簽署行政契約。不過，內部卻傳出不同聲音。依規定，婦聯會會員代表大會只要超過1/3票數不同意，行政契約就簽不成。