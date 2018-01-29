親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
藍初選民調烏龍
藍綠各黨拚選戰
空汙地圖有缺角
婦聯會爭議延燒
政治
軍事
綜合
築夢新臺灣
寶島新住民

擋不住綠委優勢表決 迎賴神「金華官邸」修繕費全給了

赴北韓買煤運越南賣 無良台商違反資恐法遭聲押

雷倩：31日大會變成爭奪委託書戲碼

2018-01-29 15:58中央社 台北29日電

中華民國婦女聯合會主任委員雷倩今天表示，31日的臨時會員大會已經變成上市公司爭奪委託書的戲碼，婦聯會會員能否獨立選擇未來的方向，令人感到悲觀。

雷倩下午在婦聯會召開記者會表示，現今由於各方勢力介入，讓31日的臨時會員大會看來已經變成上市公司爭奪委託書的戲碼，婦聯會會員能否獨立選擇未來的方向，令人感到悲觀。她有責任與必要，說明婦聯會常委會過去所做決定的原因，向歷史負責。

雷倩說，面對時空背景、法規環境、社會氛圍的轉變，常委會明白原先以政治團體登記的組織必須轉型，但在槍彈、鐵鎚與木棒之間，在許多組織例如紅十字會、救國團，陸續被強勢政府運用公權力或被廢法或被凍結資產的此刻，要如何保住公益性的婦聯會？

她表示，更重要的是，面對民進黨鷹派作為，如何才能確保婦聯會的歷史不被糟蹋，尊嚴不被扭曲。

婦聯會因無法交代勞軍捐流向，去年與內政部、不當黨產處理委員會展開協商，三方於去年12月29日簽署備忘錄，包括婦聯會願捐新台幣343億元給國庫，旗下4個基金會將完成董事會改選，納入社會公益人士等，並於一個月內簽署行政契約。

三方協商的行政契約文本大致底定，婦聯會31日將召開會員代表大會，討論並表決是否簽署行政契約。不過，內部卻傳出不同聲音。依規定，婦聯會會員代表大會只要超過1/3票數不同意，行政契約就簽不成。

婦聯會雷倩
三民五虎　新榮 F4　宜中三劍客　再興雙塔 …… HBL 最經典組合回顧

相關新聞

最後呼籲！雷倩下午三點親開記者會

2018-01-29 09:58

婦聯會內部不滿國民黨 強行介入婦聯會事務

2018-01-29 07:55

婦聯會員大會反方佔優勢 雷倩今記者會最後呼籲

2018-01-29 01:14

委託書大戰 贊成派敗陣！婦聯會簽約恐破局

2018-01-28 23:48

千字文叫陣…潘維剛拒簽約 雷倩暗示被翻盤

2018-01-28 23:42

熱門文章

民進黨一人幫吳沛憶募一百萬？ 余天：我沒講哦、我不知道

2018-01-28 21:00

藍基隆市長初選搞烏龍 傳勝出的宋瑋莉不玩了

2018-01-29 12:25

衛福部次長：禁日核災五縣食品輸台是不對的

2018-01-29 12:03

觀察站／一個初選兩個版本 低級錯誤傷國民黨

2018-01-29 00:02

陸戰隊行軍 16公斤標槍模擬彈扛著走

2018-01-28 19:58

日核區食品管制將打破！衛福部：改從風險管制

2018-01-29 12:43

防來防去諜對諜 民進黨初選民調是這樣磨出來的

2018-01-29 08:00

「又是老面孔…」 藍老將回鍋參選多 地方熱議

2018-01-29 00:15

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top