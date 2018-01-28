婦聯會周三開會 雷倩：山雨欲來

2018-01-28 00:16 聯合報 記者鄭媁／台北報導



婦聯會主委雷倩。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

婦聯會周三將開會決定是否與內政部、黨產會簽署行政契約，卻傳出國民黨人士結合婦聯會前主委辜嚴倬雲等部分人士，企圖想要翻案。婦聯會現任主委雷倩形容，目前局勢「山雨欲來」；依規定，婦聯會內只要掌握三分之一票數，行政契約就簽不成。

代表婦聯會簽署備忘錄的雷倩透過臉書表示，周三臨時會員代表大會，山雨欲來，結果難以預料。

雷倩表示，黨產會已經明確指出，若簽署行政契約決議未過，將會以最快的速度開會認定婦聯會為國民黨附隨組織，財產未經許可不得動用。

雷倩感嘆說，這是她去年進入有如圍城的婦聯會以來，最擔心的一次，她請求大家，無論形勢如何險峻，「守城的我們一定要以最專業、最符合婦聯會格調的表現，開好臨時會員大會」。

知情人士指出，鷹派意見認為，黨產會無法保證以後成立的促轉會，會不會查婦聯會，加上政府如果以不簽行政契約就認定為附隨組織的方式來恐嚇，不如直接訴諸法院判定。

婦聯會委員、前立委潘維剛指出，依「人民團體法」規定，婦聯會重大議案須二分之一成員出席，出席者三分之二贊成才通過，意即只要有三分之一成員反對三方簽約，行政契約就簽不成。

潘維剛強調，辜嚴倬雲反對簽署不平等的行政契約，「有人迫不及待要簽，必須要審慎」。

婦聯會昨天則聲明，婦聯會絕非國民黨的附隨組織，某些特定媒體汙衊婦聯會和辜嚴倬雲利用婦聯會資產遂行私心，作不實報導，居心叵測。