主張婦聯會財產換政府不介入基金會？潘維剛澄清

2018-01-27 22:15 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭媁 ╱即時報導



婦聯會下周將開會決定是否和內政部、不當黨產處理委員會簽署行政契約，近日卻傳出婦聯會內部有不同意見，簽署行政契約可能生變。婦聯會主委雷倩在臉書表示，潘常委主張捐婦聯會的全部財產換取政府不介入旗下的四個基金會。婦聯會委員、前立委潘維剛在臉書澄清，副主委葉金鳳在會中提出構想討論時，她已表達反對簽署行政契約的立場。

潘維剛指出，年12月20日與內政部協商前，婦聯會內部先行召開「常務委員會議」，她的基本立場是堅決反對簽署不公不義的「行政契約」，會中是葉金鳳提及私下聊天時，辜家有人曾表示在二個前提下：一、官方不得派人進入四個基金會；二、捐給符合婦聯會宗旨的軍人及榮民榮眷，似可考慮捐出全部財產的想法。葉金鳳即在會中將此構想提出討論，當時常委們雖認內政部、黨產會可能不同意，但葉表示願做最後努力。

​潘維剛說，會議結束後，因雷倩要出國，其他常委也無法陪同葉金鳳赴內政部與黨產會協商，所以由她陪同參加；在協商時，葉金鳳將「全捐方案」向內政部長葉俊榮提出，果不其然，立即遭葉俊榮否決這個有二項前提的全捐方案，堅持一定要指派三分之一董事進入四基金會，協商故而難以進行。

潘維剛說，葉俊榮隨後表示，要先出去各自召開記者會向外界公布婦聯會願意全捐財產，部分爭議還在商討；她當場強烈反對，認為不可倒因為果，全捐方案是有二項前提要件，既然二項前提要件都已被葉部長否決，所謂的「全捐方案」，自然不復存在，當然不可以向外界公布，她也憤而表示反對簽署並退席抗議，當時協商會場尚有汲宇荷副秘書長、張苑萱、宋重和二位律師在場，可供佐證。