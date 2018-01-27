親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
藍綠各黨拚選戰
兩岸加班機卡關
婦聯會爭議延燒
政治
軍事
綜合
築夢新臺灣

主張婦聯會財產換政府不介入基金會？潘維剛澄清

2018-01-27 22:15聯合報 記者鄭媁╱即時報導

婦聯會下周將開會決定是否和內政部、不當黨產處理委員會簽署行政契約，近日卻傳出婦聯會內部有不同意見，簽署行政契約可能生變。婦聯會主委雷倩在臉書表示，潘常委主張捐婦聯會的全部財產換取政府不介入旗下的四個基金會。婦聯會委員、前立委潘維剛在臉書澄清，副主委葉金鳳在會中提出構想討論時，她已表達反對簽署行政契約的立場。

潘維剛指出，年12月20日與內政部協商前，婦聯會內部先行召開「常務委員會議」，她的基本立場是堅決反對簽署不公不義的「行政契約」，會中是葉金鳳提及私下聊天時，辜家有人曾表示在二個前提下：一、官方不得派人進入四個基金會；二、捐給符合婦聯會宗旨的軍人及榮民榮眷，似可考慮捐出全部財產的想法。葉金鳳即在會中將此構想提出討論，當時常委們雖認內政部、黨產會可能不同意，但葉表示願做最後努力。

​潘維剛說，會議結束後，因雷倩要出國，其他常委也無法陪同葉金鳳赴內政部與黨產會協商，所以由她陪同參加；在協商時，葉金鳳將「全捐方案」向內政部長葉俊榮提出，果不其然，立即遭葉俊榮否決這個有二項前提的全捐方案，堅持一定要指派三分之一董事進入四基金會，協商故而難以進行。

潘維剛說，葉俊榮隨後表示，要先出去各自召開記者會向外界公布婦聯會願意全捐財產，部分爭議還在商討；她當場強烈反對，認為不可倒因為果，全捐方案是有二項前提要件，既然二項前提要件都已被葉部長否決，所謂的「全捐方案」，自然不復存在，當然不可以向外界公布，她也憤而表示反對簽署並退席抗議，當時協商會場尚有汲宇荷副秘書長、張苑萱、宋重和二位律師在場，可供佐證。

婦聯會內政部潘維剛

相關新聞

婦聯會周三開會 雷倩：山雨欲來

2018-01-28 00:16

駁辜嚴倬雲「遂行私心」婦聯會：特定媒體居心叵測

2018-01-27 19:31

婦聯會駁傳言 未利用資產遂行私心

2018-01-27 18:46

婦聯會鷹派若掌三分之一票數 行政契約簽不成

2018-01-27 14:20

黨產會下周恐開鍘婦聯會 雷倩：堅守圍城

2018-01-27 02:38

新聞眼／婦聯會已到關鍵時刻

2018-01-27 00:17

黨產會：婦聯會若沒簽行政契約 將凍結財產

2018-01-27 00:17

熱門文章

台灣雲峰飛彈射程涵蓋北京 專家：技術獨步武林

2018-01-27 08:30

馬英九非正式春聯「狗年旺旺」 兩岸三地網友都想要

2018-01-27 07:38

王金平重提「九月政爭」羅智強po王柯通訊全文

2018-01-27 19:41

藍營兩個女人的戰爭 黃敏惠宣布角逐嘉義市長

2018-01-27 11:31

紅白帖跑好跑滿 綠有杯水傳奇 藍「送輓聯都輸人」

2018-01-27 09:00

抱著邱垂貞外孫 蔡總統與邱義仁都融化了

2018-01-27 12:36

馬英九的「狗年旺旺」逾萬人討 羅智強：我也很想要啊

2018-01-27 15:44

新「站」神蔣萬安挺盧秀燕 與顏寬恒沙鹿掃街

2018-01-27 13:04

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top