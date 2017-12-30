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婦聯會簽備忘錄 「只能選擇哪條路比較不壞」

2017-12-30 00:21聯合報 記者程嘉文周志豪／台北報導

婦聯會主委雷倩（左）與內政部長葉俊榮（中）、黨產會主委林峯正（右）昨天簽定行政契...
婦聯會主委雷倩（左）與內政部長葉俊榮（中）、黨產會主委林峯正（右）昨天簽定行政契約，為政府與民間共同處理轉型正義議題樹立新的里程碑。 記者曾吉松／攝影
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遭質疑是國民黨附隨組織的婦聯會，經過五個多月協商，昨天終於與內政部、黨產會簽訂行政契約備忘錄。婦聯會承諾捐出九成、新台幣三百四十三億元，用於長照、榮民醫療、社福、家暴性侵防治。婦聯會旗下的婦聯社福基金會、婦聯聽障基金會、華夏婦女基金會、華興育幼院，未來將有三分之一董事，由政府派官員擔任。婦聯會新主委雷倩坦言，婦聯會受政府立法強迫轉型，只能選擇「哪條路比較不壞」。

契約生效後四個月內 申報解散

原以政治團體登記的婦聯會，將在行政契約生效後四個月內，向內政部申報解散。剩餘款項扣除人員離退與行政費用，將捐贈給婦聯社福基金會。備忘錄規定，在一個月內將正式行政契約的草案，提送婦聯會會員代表大會，以及四個基金會（含華興）的董事會，通過後簽署生效。

相較政府原本要求婦聯會捐出八成會產，如今多了一成。但婦聯會捐助成立的三大基金會與華興育幼院，原本官方要求，除三分之一董事由官員擔任，另外三分之一必須為「社會公正人士」，婦聯會只剩三分之一席次。如今官方不再堅持「社會公正人士」，代表婦聯會雖只剩下一成財產，但總算維持主控權。

四基金會董事 三分之一改官派

葉俊榮說，如今解決之道，是婦聯會主動提出，雙方相互諒解，最後總算達成共識。他也表示，如果彼此互不相讓，或許可以滿足各自政治立場的表述，以及某些法律條文的成就，但社會不會因此有進步。黨產會主委林峯正也說，轉型正義不只是對抗，既然對方有和解意願，黨產會樂觀其成。

雷倩在簽訂備忘錄後，隨即返回婦聯會舉行記者會。她重申，婦聯會不是任何政黨的附隨組織，但面對國家法規變化，婦聯會被迫轉型，只有在槍彈、鐵鎚與木棍中選擇。

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雷倩說，婦聯會常委會決策過程中，確實有過劇烈爭執，因為面臨兩項不確定性因素：一是政府說話算不算數？二是簽署之後，會不會又有其他政府機關繼續追殺？如今簽定行政契約備忘錄，也不代表絕對安全，但此刻寧可相信政府是有誠意處理，畢竟未來還有很多政治團體要被迫轉型，若婦聯會願意簽約，卻產生非常巨大負面效果，相信未來不會有人相信政府。

據了解，婦聯會同意將捐款增為九成，多出的卅八億餘元中，廿八億要用於榮民醫療。如今總捐款三四三億，除了兩百多億元的長照，第二大項就是總數四十八億元的榮民醫療，以符婦聯會敬軍勞軍的初衷。

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