「劈孩子」故事改變她…「未來交上帝」辜嚴寧可退讓

2017-12-30 00:15 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ／台北報導



婦聯會前主委辜嚴倬雲日前遭撤換，要求聲請假處分，隔一日又撤回。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

婦聯會前主委辜嚴倬雲日前遭內政部撤換主委，向法院要求聲請假處分，隔一日又撤回。她的家人昨天轉述，身為基督徒的辜嚴倬雲作此決定，是想到聖經上的所羅門王「以『劈孩子』判定誰是母親」的故事；「真正愛小孩的媽媽，覺得再這樣下去不好，寧可退讓。」

辜嚴倬雲家人轉述，辜嚴倬雲一開始想奮戰到底，因為她有個理念，就是不能讓婦聯會被汙名化為附隨組織；後來撤告，是想到聖經「列王記」上講述兩個媽媽爭小孩，所羅門王用計說乾脆把小孩劈兩半，讓一人一半，真媽媽不捨，寧可退出的故事。

家人指出，他們看辜嚴倬雲忽然改變決定也很不解。詢問後，辜嚴倬雲表示覺得自己一輩子愛國，但現在婦聯會變成這樣，甚至造成別人內部鬥爭聯想，認為這樣下去更不好，終於決定退讓。「我不願意參與跟內政部和黨產會簽署任何協議的過程，自己參與了婦聯會的運作四十幾年，一切作為都問心無愧。未來婦聯會的發展，就交給上帝了。」

了解內情人士也強調，外界不知情者，會以為內政部贏了，但婦聯會其實也有籌碼，只是後來決定退讓。

該人士表示，婦聯會還有其他三個基金會包括聽障、社福基金會、華興育幼院，都是辜嚴倬雲當董事長，原先設計和解契約時也是把三個基金會和婦聯會包在一起談。把主委撤掉後，新的主委如何代表其他三個基金會來談？「如果辜嚴倬雲真的想要戰，內政部什麼事都做不了。」