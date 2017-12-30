婦聯會將如鳳凰轉型…「留得青山在」雷倩痛苦決定

2017-12-30 00:22 聯合報 記者 聯合報 記者 周志豪 ／台北報導



婦聯會主委雷倩表示，未來婦聯會將轉型為基金會。 記者曾吉松／攝影 分享 facebook

經五個多月與內政部、不當黨產委員三方協商，婦聯會昨天終於簽署行政契約備忘錄，同意捐出九成資產供社會公益使用。婦聯會主委雷倩表示，未來婦聯會將轉型為基金會，如同鳳凰一般，繼續在中華民國台灣盡心力。

雷倩說，前天常會中，所有常委願作成簽署行政契約這個痛苦決定，很重要核心思考在於要「留得青山在」，要為全球婦聯姊妹留下娘家，讓婦聯會這個歷史悠久組織留下未來發展可能，確保婦聯會歷史定位「不是其他人說了算」，「活著才有希望」。

婦聯會委任律師張莞萱表示，依據人民團體法規定，行政契約需要經過會員代表大會通過；而婦聯會所屬基金會則需經董事會通過，所以婦聯會預計一個月內完成兩個程序，待通過後再正式行政契約簽署與生效。

雷倩說，婦聯會在簽定行政契約後，原來組織需要解散，這也是依據政黨法規定必要的轉型；所以待將九成資產捐給四大公益基金後，剩餘金額捐到社福基金會，這個基金會之後就會轉型改組以公義為核心的組織，維持中華民國婦女聯合會的核心精神。

雷倩說，新組織將堅持公益與公義二個原則，會繼續秉持「愛國敬軍、關懷社會」的自我期許，在不同時代中，回應不同需求，「取之於社會、用之於社會」，讓過去婦聯會歷史使命進入新的階段，因應台灣目前的需求。

雷倩強調，故前總統夫人蔣宋美齡創立婦聯會，帶領婦聯會走向保家衛國大道；前主委辜嚴倬雲繼承蔣的遺緒，從勞軍擴展成社會服務，兩人都是以國家和人民為先，無私奉獻，「永遠都是婦聯會精神指標」。

婦聯會重申，勞軍捐款是民國四十餘年兩岸戰事頻仍之際，由工商企業界主動發起，捐資衛國；婦聯會所得到的部分，作為興建眷舍、長期勞軍之用。至於婦聯會台北分會辦公室與林森南路大樓，雷倩說，前者目前是長照服務據點，會持續運作；後者未來則會開放更多公益團體使用。