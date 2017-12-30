新聞幕後／各讓一步三轉折 終於簽了

2017-12-30 00:08 聯合報 記者 聯合報 記者 王寓中



圖表／聯合報提供 分享 facebook

婦聯會昨天與內政部、黨產會正式簽訂行政契約備忘錄，從前晚到昨天下午簽約前夕，雙方最後談判，有三大關鍵轉折。

首先，婦聯會在契約生效後將解散轉型為基金會，婦聯會併入中華民國婦聯社會福利基金會，名稱就叫「中華民國婦女聯合會社福基金會」，換言之，「中華民國婦女聯合會」的招牌及歷史，將完整保存下來。

婦聯會原本要將這個名稱載入備忘錄中以留下歷史。但蔡政府認為若將「中華民國婦女聯合會」文字寫進備忘錄，將引發綠營強烈反彈，協商到最後一刻才各讓一步，最後妥協版文字是「秉持中華民國婦女聯合會公益精神之基金會」。政治團體的婦聯會雖將解散，但成為社福基金會後的「婦聯會」將承先啟後，永續長存。

至於協商最大爭議，是社福基金會等四大基金會董事會未來改組後的官派董事比例。在婦聯會同意將捐款額度從原本總資產的八成二增加到九成後，婦聯會掌握三分之二董事，官派董事是三分之一，婦聯會握有三分之二董事遴派人選的絕對主導權。在蔡政府要求下，備忘錄最後加了「納入從事社會公益人士」的文字。

對婦聯會言，財團法人基金會原本就有政府監督，官派董事占三分之一已是讓步；但對綠營言，捐款額度不是重點，「公權力」監督四大基金會，才是談判的最重要核心。原本捐八成二版本，是婦聯會三分之一、公正人士三分之一、官派三分之一，雙方為了官派能否納入政務官或政治任命，就拉扯了好幾個月。

綠營認為，如果婦聯會全捐資產，官派減少或有討論空間。但最後僅三分之一公正人士要經內政部核准，三分之二全由婦聯會指派，備忘錄文字沒有任何約束力。這是內政部所謂「讓步」，也是最大爭議所在；綠營內部是否會有後續反彈，也最值得觀察。

最後一點是蔡政府認為就算簽了行政契約，日後若有新證據時，仍可調查婦聯會和四大基金；但婦聯會堅持依行政程序法規定，「簽了行政契約就已取代行政處分，不能再調查」。在婦聯會不退讓下，備忘錄第三點蔡政府原希望「目前不再調查及處分」，「目前」兩字被拿掉，定版為「締結行政契約後，不再調查及處分」。

辜嚴倬雲前天撤回假處分案，雷倩認為，辜嚴在協商最後階段，用不同的方式「支持」最後的協商。辜家到底有沒有「轉向」，接下來四大基金會的董事長改選，才能見真章。