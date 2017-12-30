三方簽備忘錄／婦聯會曾捐助單位 黨產會仍可調查

2017-12-30 00:00 聯合報 記者 聯合報 記者 程嘉文 ／台北報導



婦聯會主委雷倩（左起）與內政部長葉俊榮、黨產會主委林峯正，昨天簽定行政契約備忘錄，簽約後還手勾手拍照合影。 記者曾吉松／攝影 分享 facebook

婦聯會、內政部和黨產會簽署備忘錄。黨產會主委林峯正說，將不再認定婦聯會與旗下三大基金會、華興育幼院為國民黨附隨組織，但若有新證據顯示婦聯會隱匿財產，仍會再調查；其他婦聯會曾捐助單位，如振興醫院、復興中小學等，黨產會可立案調查。未來行政院促轉會是否會處理婦聯會，也不在這次行政契約規範範圍內。

林峯正表示，如今既已進入行政程序法規定的行政契約，就等於俗稱的「和解」，黨產會不會再對婦聯會進行附隨組織認定，除非往後又有新證據，發現婦聯會涉及隱匿財產，那就另當別論，行政契約內已包括相關條款。

葉俊榮說，行政契約簽訂後，內政部不會再依照人民團體法規定，對組織、職員進行處分。

至於其他婦聯會曾捐贈的振興醫院、復興中小學等，是否還可能免於不當黨產的追查？林峯正說，備忘錄或行政契約只約束當中提及的當事人，不在契約內的單位是另一件事，黨產會仍可重新立案調查。

媒體追問，如今婦聯會已經與內政部、黨產會和解，未來促進轉型正義委員會成立後，對婦聯會是否還要繼續調查及處分？林峯正說，促轉條例不是黨產會的權責，無法代促轉會回答。他也表示，黨產會作為三方備忘錄的當事人之一，當然必須受其拘束，如果不在備忘錄中的單位，沒有受其拘束的道理。

又有媒體問，也正面臨國民黨附隨組織認定的救國團，能否比照婦聯會模式進行協商？林峯正說，黨產處理不是只有一個途徑，這次簽約展現了，只要大家互相包容一下，不一定要完全對抗。至於下一個可能對象，目前還不能透露。