親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
柯文哲撤換心腹
藍綠各黨拚2018
婦聯會爭議延燒
新護照圖片誤植
年度新聞大回顧
全台空汙嚴重化
政治
軍事
綜合

不再認定婦聯會為附隨組織 但有例外條款

2017-12-29 17:52中央社 台北29日電

婦聯會與內政部、黨產會簽定行政契約，主委雷倩（中）會後舉行記者會，表示婦聯會是政...
婦聯會與內政部、黨產會簽定行政契約，主委雷倩（中）會後舉行記者會，表示婦聯會是政治團體，依據《政黨法》規定，若不轉型，組織就要解散，這不光是這次協商結果，他強調未來轉型後，「中華民國婦女聯合會」這幾個字不會消失。聯合報記者曾吉松／攝影
分享

婦聯會內政部黨產會今天簽署備忘錄。黨產會主委林峯正說，因為和解，不再認定婦聯會為國民黨附隨組織，除非有新證據發現隱匿財產才會再處理，這也會納入行政契約條款。

內政部長葉俊榮、黨產會主委林峯正和婦聯會主委雷倩下午在內政部9樓貴賓室共同召開記者會，公開簽署備忘錄。三方簽署完成後握手合影。

備忘錄談到，內政部及黨產會經依職權調查仍不能確定婦聯會是否為國民黨附隨組織，三方依行政程序法第136條規定，締結行政契約後，不再調查及處分。

未來黨產會是否還會認定婦聯會是國民黨附隨組織？林峯正表示，黨產會依黨產條例是有權認定其為附隨組織，但今天既然進入行政程序法所說的行政契約，意思就是俗稱的「和解」，就不會再就婦聯會做附隨組織認定，除非往後有新的證據發現。

林峯正說，未來行政契約內容也會納入條款，如婦聯會有隱匿財產或現有財產申報不實，還是會進行後續法律程序，還是有例外。

媒體追問，未來促轉會對於婦聯會是否也「不再調查及處分」？林峯正說，促轉條例不是黨產會的權責，無法代他們回答。他說，「不再調查及處分」所說的，黨產會作為備忘錄的當事人之一會被拘束，如不在備忘錄的一方，沒有被拘束的道理。

葉俊榮說，行政契約簽訂後，內政部不會再依照人團法規定，對組織、職員進行處分。

婦聯會除了捐贈4大基金會，也曾捐贈振興醫院、復興中小學等組織，需要簽署行政契約，以確保不再受調查？林峯正說，備忘錄或行政契約只約束提到的當事人，不在行政契約內的，是另一件事，換句話說，那幾個外界質疑跟婦聯會相關的團體都可以重新立案調查。

有媒體提問，救國團也正被黨產會認定是否為附隨組織，是否可能比照婦聯會模式，三方協商？林峯正說，黨產處理不是只有一個途徑，今天展現的是還有其他的路，不是完全對抗的路，只要大家互相包容一下，是有可能的。至於下一個的可能對象？他說：「現在還不能告訴你，有些事情需要時間。」

婦聯會黨產內政部
禮物不需別人幫 巴黎雙人來回機票免費送

相關新聞

婦聯會多捐1成資產 換得政府無法控制未來人事

2017-12-29 15:21

婦聯會今簽備忘錄 避免成國民黨附隨組織

2017-12-29 14:09

辜嚴倬雲為何突撤告 原來是想到這故事

2017-12-29 12:33

婦聯會今與內政部簽契約 雷倩：留得青山 我盡力了

2017-12-29 11:35

新聞眼／婦聯會轉型之路 充滿變數

2017-12-29 00:13

「反對婦聯會在脅迫下簽備忘錄…」 潘維剛辭常委

2017-12-29 00:05

內政部：會加上黨產會 三方一起簽備忘錄

2017-12-29 00:00

辜嚴倬雲聲請假處分又撤回 情感拉鋸 一日數變…

2017-12-28 23:53

婦聯會資產9成要捐出 今簽署行政契約

2017-12-28 23:41

快訊！婦聯會同意與內政部簽行政契約與備忘錄

2017-12-28 18:15
看更多

熱門文章

李艷秋：小老百姓不願再姑息蔡政府的「囂張政風」

2017-12-28 22:02

為守護黨魂 資深民進黨員籲開除陳亭妃、黃偉哲

2017-12-29 12:09

紅隼火箭彈能擊毀共軍新型主力戰車？王定宇你錯了

2017-12-28 22:04

年度幹話王出爐！第一不意外 這句話最讓人森七七

2017-12-29 12:43

假情資唬蔡英文 他指國安局長完全外行

2017-12-29 08:30

「待人處事上不夠柔軟」柯文哲心腹蔡壁如遭撤換

2017-12-29 08:34

綠委不對稱戰力論引議 館長諷：我一人可吃雞滅中共

2017-12-29 11:42

主席蔡英文幫民進黨黨工加薪 鍾沛君：總統蔡英文呢？

2017-12-29 00:22

鄭明典揭大陸沙塵暴遭辱腦殘 淡定回陸網友6字

2017-12-29 15:46

碩德貽「徵」？管媽貽笑大方 錯字輓聯送行余光中

2017-12-29 15:48

龔中誠重砲心內話 李大維親做一件事安撫

2017-12-28 23:44

公務員注意！月退俸改按月發放 明年元旦上路

2017-12-29 18:03

蔡總統宣布騰雲機量產 空軍將成立無人機中隊

2017-12-29 16:44

「一人轟掉一輛坦克」是幹話？ 揭密台灣國防撒手鐧

2017-12-29 08:00

護照烏龍風波 依照片重繪要不要取得授權？

2017-12-29 07:55

調職「明降暗保」？ 蔡壁如一抹微笑帶過

2017-12-29 11:24

蔡正元：台灣島是中國漢族比例最高的地區

2017-12-29 00:16

賴揆說公司不會故意排整人班表 來看看台鐵的班表吧！

2017-12-29 14:55

年金改革緩退潮 引發基層警察升遷焦慮

2017-12-29 18:07

前勞動部次長再放炮 坦承一例一休修法給資方彈性

2017-12-29 13:47

一例一休修法 勞動部民調：近5成以上都反對

2017-12-29 18:37

醫療法三讀 醫事人員故意違反注意義務才須負刑責

2017-12-29 15:23

2018選戰新北領頭羊…綠基層呼喚賴清德

2017-12-29 00:09

吳志揚對戰鄭文燦？ 藍未亮牌：對手太強…

2017-12-29 00:25

柯文哲自稱施政落實在人民生活 楊偉中：別再講幹話

2017-12-29 00:41

朝鮮半島若爆戰爭 學者：台安全受威脅

2017-12-29 14:16

余光中的4個前世情人 用詩、歌、短文送別父親

2017-12-29 15:33

鄭文燦拚連任 決戰桃園三大票倉

2017-12-29 00:16

當年高市長初選沒挺陳菊 謝長廷曝真相...

2017-12-28 23:44

拒收世大運泳池 藍營：桃園市府信用破產

2017-12-29 10:24

北台灣政權保衛戰 賴朱扛重任

2017-12-29 00:13

輓聯有錯字 管碧玲：無心之過希望余光中含笑九泉

2017-12-29 18:52

辜嚴倬雲為何突撤告 原來是想到這故事

2017-12-29 12:33

柯文哲背後的女人蔡壁如 3位救援投手之一

2017-12-29 09:56

婦聯會今與內政部簽契約 雷倩：留得青山 我盡力了

2017-12-29 11:35

黨產遭清查財務困難 黨員曝為何國民黨求外援屢遭拒

2017-12-29 13:12

影／被拔主任？蔡壁如：找能擺平議員的人

2017-12-29 12:07

桃園拒收「一次性」游泳池 郝辦：柯P失政

2017-12-29 15:08

不滿球員兼裁判 謝立功籲宋瑋莉辭去主委

2017-12-29 11:56

龔中誠談處分 尊重部長但盼還公道

2017-12-29 00:07
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top