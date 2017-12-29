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新聞眼／婦聯會轉型之路 充滿變數

2017-12-29 00:13聯合報 記者王寓中

婦聯會今天將與內政部、黨產會共同召開記者會，正式簽署行政契約協商的備忘錄。 圖／...
婦聯會今天將與內政部、黨產會共同召開記者會，正式簽署行政契約協商的備忘錄。 圖／聯合報系資料照片
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婦聯會今天將與內政部、黨產會共同召開記者會，正式簽署行政契約協商的備忘錄，經過五個月的談判，婦聯會行政協商案總算走到最後一哩路，但後續行政契約能否如期在時限內完成簽署，婦聯會的轉型，乃至未來促轉會成立後，婦聯會旗下四大基金會及其餘與婦聯會有關團體的爭議是否也能一併止息，和解之路仍相當漫長。

雷倩當選婦聯會新主委後，在雷倩主導下，一周內啟動協商並可望完成備忘錄的簽署，速度及效率之快，令人吃驚，但婦聯會內部反對簽行政契約一方的看法，並未退讓。

婦聯會內部的不同看法，反映在辜嚴倬雲和家人的情感拔河上，據了解，人在美國的辜嚴戰鬥意志高昂，儘管家人一直勸和，但辜嚴還是要拚戰到底。在雙方之前談判的行政契約中，辜嚴堅持捐款在指定用在照顧軍人、榮民和榮眷上，內政部不同意；至於全捐的前提，辜嚴堅持剩下四個基金會，內政部不能再派人進董事會，內政部也有不同看法，堅持要有公共監督。

隨著備忘錄簽署後，行政契約最敏感的議題及內容也將曝光，屆時婦聯會內部、辜嚴倬雲，甚至民進黨內部的壓力和不同看法，都將直接關係契約最後能否順利簽署。

另外，就算行政契約簽了，做為政治團體的婦聯會走入歷史，但轉型併入基金會的婦聯社會福利基金會、以及婦聯聽障文教基金會、華興育幼院及台北婦女會的華夏基金會這四大基金會，前三大基金會的董事長，都是辜嚴倬雲。另還有振興醫院、華興中小學、復興中學等也跟婦聯會有關。

一旦婦聯會走入歷史，雷倩婦聯會主委的階段性任務也結束了嗎？四大基金會辜嚴要不要交棒？民進黨政府未來面對的，有可能還是辜嚴一人，仍將有番激烈拉扯。而婦聯會沒了，但其餘基金會和團體能擔保不會再被調查嗎？這些疑慮，都將讓婦聯會未來轉型及和解之路，充滿變數。

婦聯會內政部辜嚴倬雲雷倩榮民
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