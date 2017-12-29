「反對婦聯會在脅迫下簽備忘錄…」 潘維剛辭常委
婦聯會常委會昨天通過簽署行政協商備忘錄，反對簽署備忘錄的常委潘維剛則早一步發表聲明，強調無法苟同婦聯會在被脅迫的情況下簽署備忘錄。為了抗議執政當局以威迫手段侵犯人民團體的自主權，她宣布辭去婦聯會常委職務，潘維剛也未出席昨天常委會。
據了解，潘維剛兩天前就向新主委雷倩提出辭呈，雷倩雖然慰留，但潘維剛並未回應，她強調，這是大是大非問題，自己立場堅定，不會改變。
潘維剛在聲明中特別引用婦聯會前主委辜嚴倬雲「拒絕成為不正當轉型的幫凶」，她堅決認為，婦聯會不能在脅迫下向執政當局屈服，否則即創下人民團體捨棄自尊自主地位的惡例，更將助長執政當局利用威迫手段遂行己意及剝奪民權的氣焰。這將成為台灣民主政治逆轉倒退的催化劑。
潘維剛指出，近幾個月的協商過程中，內政部一手執持「人民團體法」，另一手執持「不當黨產處理條例」，威嚇婦聯會若不屈從行政契約的簽署要求，即將遭黨產會鎖定為國民黨附隨組織。兩把刀架在婦聯會脖子上，擺明宰割在前，追殺在後，逼迫使婦聯會在夾殺困境中屈服，一旦順從屈服，必然留下無窮後患，助長威權統治的氣焰。
她表示，婦聯會家大業大，懷璧其罪，這難道不是以全面追殺的手段達到全面接收的目的？潘維剛指出，何況過去民間組織負責人被撤換之前例，不是涉及重大刑事民事案件，就是組織長期停止運作，從未有內政部以政治考量提出不合理條件逼迫，不順從就撤換之案例發生。這些不正當的程序和意圖，對當局一再標榜的轉型正義，實為最大的反諷和註腳。婦聯會若屈從其壓迫，無異助紂為虐。
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