「反對婦聯會在脅迫下簽備忘錄…」 潘維剛辭常委

2017-12-29 00:05 聯合報 記者 聯合報 記者 王寓中 ／台北報導



婦聯會常委潘維剛強調無法苟同婦聯會在被脅迫的情況下簽署備忘錄，宣布辭去常委職務。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

婦聯會常委會昨天通過簽署行政協商備忘錄，反對簽署備忘錄的常委潘維剛則早一步發表聲明，強調無法苟同婦聯會在被脅迫的情況下簽署備忘錄。為了抗議執政當局以威迫手段侵犯人民團體的自主權，她宣布辭去婦聯會常委職務，潘維剛也未出席昨天常委會。

據了解，潘維剛兩天前就向新主委雷倩提出辭呈，雷倩雖然慰留，但潘維剛並未回應，她強調，這是大是大非問題，自己立場堅定，不會改變。

潘維剛在聲明中特別引用婦聯會前主委辜嚴倬雲「拒絕成為不正當轉型的幫凶」，她堅決認為，婦聯會不能在脅迫下向執政當局屈服，否則即創下人民團體捨棄自尊自主地位的惡例，更將助長執政當局利用威迫手段遂行己意及剝奪民權的氣焰。這將成為台灣民主政治逆轉倒退的催化劑。

潘維剛指出，近幾個月的協商過程中，內政部一手執持「人民團體法」，另一手執持「不當黨產處理條例」，威嚇婦聯會若不屈從行政契約的簽署要求，即將遭黨產會鎖定為國民黨附隨組織。兩把刀架在婦聯會脖子上，擺明宰割在前，追殺在後，逼迫使婦聯會在夾殺困境中屈服，一旦順從屈服，必然留下無窮後患，助長威權統治的氣焰。

她表示，婦聯會家大業大，懷璧其罪，這難道不是以全面追殺的手段達到全面接收的目的？潘維剛指出，何況過去民間組織負責人被撤換之前例，不是涉及重大刑事民事案件，就是組織長期停止運作，從未有內政部以政治考量提出不合理條件逼迫，不順從就撤換之案例發生。這些不正當的程序和意圖，對當局一再標榜的轉型正義，實為最大的反諷和註腳。婦聯會若屈從其壓迫，無異助紂為虐。