內政部：會加上黨產會 三方一起簽備忘錄

2017-12-29 00:00 聯合報 記者 聯合報 記者 黃國樑 ／台北報導



內政部長葉俊榮昨天表示，期待婦聯會在大原則下，趕快擺脫內部困難，走向正軌。 記者許正宏／揶影 分享 facebook

內政部民政司長林清淇昨天表示，今天如果一切順利，將會簽署諒解備忘錄，而其中將會規定婦聯會的捐款額度，以及未來正式簽署行政契約的期限。

他表示，婦聯會的捐款額度一定是在八成以上。據了解，由於最早協商時內政部、婦聯會與黨產會三方達成捐出八成比率的共識最後生變，內政部曾提出改為捐出九成建議，因此，今天底定的額度有可能是落在九成。

林清淇昨天因為另有私人事情，並未參與昨天內政部與婦聯會之間的工作磋商，但負責此項業務的林清淇說，只要今天簽署備忘錄，應該就會公布內容。他並且說，備忘錄不會只有內政部與婦聯會簽，一定會加上黨產會，三方一起簽。

他表示，備忘錄中也會規定婦聯會與內政部、黨產會簽署行政契約的最後期限，但內政部不會強人所難，要求在一個禮拜之內就得完成簽約。他說，由於婦聯會下還有四個基金會，雷倩只是婦聯會的主委，不是四個基金會的董事長，而婦聯會簽下備忘錄後必須召開會員大會，四個基金會也要召開董事會確認，因此內政部一定會給他們一段足夠的時間。

內政部長葉俊榮昨下午列席立法院內政委員會審查都市更新條例修正草案，接受訪問時則說，據他了解，婦聯會內部也不斷開會，期待婦聯會在大原則下，趕快擺脫內部困難、克服各種困難，達成合乎內政部要求組織民主轉型、資產回歸國庫與接受公共監督等三大原則的結論。

葉俊榮說，希望婦聯會能努力並且正向地看這個問題，期待婦聯會解決這些爭議、走向正軌。