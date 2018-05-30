政院雙管齊下…用電大戶節電打8折 超標加價

氣溫飆高，帶動用電量持續攀高，行政院拍板用電大戶的節電方案，透過獎懲機制鼓勵大戶節電。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 用電天天創新高，行政院拍板當限電警戒「紅燈」亮時，契約容量一千瓩以上的用電大戶將配合節電百分之五。據了解，暫擬方案是配合達成節電者，達成節電部分的基本電費回饋二成；未達標者，超出用電部分，則依基本電費加收四成。

當備轉容量低於九十萬瓩，就會亮起限電警戒紅燈，去年和前年都只出現過三天。不過，今年才五月，多次差一點亮紅燈，不排除今年紅燈天數會增加。

至於節電百分之五的計算基準，是以前五天平均用電量計。假設某用電大戶，前五天的用電量是一千二百瓩，當亮紅燈時，要配合執行節電百分之五，也就是六十瓩。目前契約容量一千瓩用戶，夏月每瓩的基本電費二二三點六元。依此計算，若該業者配合節電六十瓩，台電將回饋二六八三點二元；若只節電五十瓩，因為仍有十瓩未達標，電費將加計八九四點四元。

行政院秘書長卓榮泰昨天說，這項方案重點在節能，而非處罰，用電大戶若未節能達標，多收的費用會先存入基金或專戶，未來再根據節電或更新設備，「多繳多少，就會退還多少」，錢不會進入台電口袋。

至於有業者反映早已汰換節能設備，行政院發言人徐國勇表示，根據台電向三千五百家用電大戶調查，還有節電空間。

知情人士表示，有關獎懲機制，以及日後配合節電後如何歸還電費等細節，已與業者多次溝通，近日應會公布草案。