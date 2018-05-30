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再限制公務員用電？徐永明嗆經部：別拿基層開刀

2018-05-30 21:11聯合新聞網 綜合報導

氣溫飆，民眾冷氣全開，29日用電量衝上3,677萬瓩創5月歷史新高。 報系資料照...
氣溫飆，民眾冷氣全開，29日用電量衝上3,677萬瓩創5月歷史新高。 報系資料照／記者林俊良攝影
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近日天氣炎熱，昨（29）日用電量達3632.86萬瓩，創今年用電量與歷年5月用電新高，今日供電警戒更亮起橘燈，有媒體詢問經濟部長沈榮津是否會再推公務員強制關冷氣，沈榮津表示若夏天備轉容量維持在6%以上就不必再推動，對此，時代力量立委徐永明回嗆：別拿基層開刀！

行政院去年為了節電，推動公務員在下午一點至三點關冷氣，近期又碰上供電警戒亮燈，被問到今年是否會再強制公務員關冷氣，經濟部長沈榮津表示六月初所有機組將會歸隊，若備轉容量維持在6%以上就不用，這樣的說法引來徐永明的不滿，認為去年強制關冷氣就已經怨聲載道，難道今年還想要繼續蠻幹？要政府「調整上班時段，別拿基層開刀」。

徐永明表示，去年因為和平電廠倒塌造成供電吃緊，時任行政院長林全下令各部會及縣市政府下午一至三點關冷氣，引發基層公務員反彈，然而經濟部長今日又開出了這項但書，言下之意指「今年夏天還是有可能繼續拿基層公務員開刀」。徐永明認為，公務機關的冷氣溫度本來就已調高，若在中午關冷氣可能會讓公務員及赴機構辦事的民眾火氣上升，與其關冷氣不如調整上下班時間，減少尖峰時間的用電。

目前政府正規劃針對用電工商大戶強制節電5%，是否會再將節電大刀砍向公家機關仍有待觀察，徐永明則盼政府高層「別只會要大家共體時艱」，認為除了強制關冷氣，應該還有更積極、有效益的作為，而不是一味拿基層開刀。

徐永明沈榮津節電缺電限電
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